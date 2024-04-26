Яка погода очікується в Харкові та області в суботу, 27 квітня
Фото: Василь Голосний
У суботу, 27 квітня, у Харкові та області – хмарно із проясненнями. Уночі прогнозують дощ із грозою. Вдень без істотних опадів.
У Харкові нічна температура становитиме від 13 до 15 градусів тепла, вдень – від 20 до 22, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.
По області вночі термометри показуватимуть від 10 до 15 тепла, вдень – від 20 до 25 тепла.
Вітер вночі змінних напрямків – 3 – 8 м/с, вдень північно-західний – 5 – 10 м/с.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Квітня 2024 в 22:36;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У суботу, 27 квітня, у Харкові та області – хмарно із проясненнями. Уночі прогнозують дощ із грозою. Вдень без істотних опадів".