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Яка погода очікується в Харкові та області в суботу, 27 квітня

Суспільство 22:36   26.04.2024
Олена Нагорна
Яка погода очікується в Харкові та області в суботу, 27 квітня Фото: Василь Голосний

У суботу, 27 квітня, у Харкові та області – хмарно із проясненнями. Уночі прогнозують дощ із грозою. Вдень без істотних опадів.

У Харкові нічна температура становитиме від 13 до 15 градусів тепла, вдень – від 20 до 22, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі термометри показуватимуть від 10 до 15 тепла, вдень – від 20 до 25 тепла.

Вітер вночі змінних напрямків – 3 – 8 м/с, вдень північно-західний – 5 – 10 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Квітня 2024 в 22:36;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У суботу, 27 квітня, у Харкові та області – хмарно із проясненнями. Уночі прогнозують дощ із грозою. Вдень без істотних опадів".