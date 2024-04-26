Вночі в Харкові та області буде небезпечно: синоптики прогнозують грозу

Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині 27 квітня.

«Вночі 27 квітня по області та місту очікуються грози. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.