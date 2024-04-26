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Вночі в Харкові та області буде небезпечно: синоптики прогнозують грозу

Суспільство 15:21   26.04.2024
Вікторія Яковенко
Вночі в Харкові та області буде небезпечно: синоптики прогнозують грозу

Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині 27 квітня.

«Вночі 27 квітня по області та місту очікуються грози. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Квітня 2024 в 15:21;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині 27 квітня.".