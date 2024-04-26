Вночі в Харкові та області буде небезпечно: синоптики прогнозують грозу
Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині 27 квітня.
«Вночі 27 квітня по області та місту очікуються грози. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: гроза, предупредили, прогноз, синоптики, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Квітня 2024 в 15:21;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині 27 квітня.".