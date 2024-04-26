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Ночью в Харькове и области будет опасно: синоптики прогнозируют грозу

Общество 15:21   26.04.2024
Виктория Яковенко
Ночью в Харькове и области будет опасно: синоптики прогнозируют грозу

Синоптики Регионального центра гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 27 апреля.

«Ночью 27 апреля по области и городу ожидаются грозы. I уровень опасности, желтый», – говорится в сообщении.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 26 апреля 2024 в 15:21;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синоптики Регионального центра гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 27 апреля.".