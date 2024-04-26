Какая погода ожидается в Харькове и области в субботу, 27 апреля

В субботу, 27 апреля, в Харькове и области — облачно с прояснениями. Ночью прогнозируют дождь с грозой. Днем без существенных осадков.

В Харькове ночная температура составит от 13 до 15 градусов тепла, днем — от 20 до 22, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью термометры будут показывать от 10 до 15 тепла, днем — от 20 до 25.

Ветер ночью переменных направлений — 3 — 8 м/с, днем северо-западный — 5 — 10 м/с.