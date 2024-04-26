Какая погода ожидается в Харькове и области в субботу, 27 апреля
Фото: Василий Голосный
В субботу, 27 апреля, в Харькове и области — облачно с прояснениями. Ночью прогнозируют дождь с грозой. Днем без существенных осадков.
В Харькове ночная температура составит от 13 до 15 градусов тепла, днем — от 20 до 22, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.
По области ночью термометры будут показывать от 10 до 15 тепла, днем — от 20 до 25.
Ветер ночью переменных направлений — 3 — 8 м/с, днем северо-западный — 5 — 10 м/с.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: апрель, гроза, дождь, погода, прогноз, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 26 апреля 2024 в 22:36;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В субботу, 27 апреля, в Харькове и области — облачно с прояснениями. Ночью прогнозируют дождь с грозой. Днем без существенных осадков.".