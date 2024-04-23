Удень може дощити: прогноз погоди в Харкові та області на 24 квітня

У середу, 24 квітня, у Харкові та області – мінлива хмарність. Уночі без опадів. Вдень короткочасний дощ, місцями з грозою.

У Харкові нічна температура становитиме від 7 до 9 градусів тепла, вдень – від 15 до 17, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі термометри показуватимуть від 4 до 9 тепла, вдень – від 14 до 19.

Вітер південно-східний – 7 – 12 м/с, удень по області місцями пориви до 15 – 20 м/с.