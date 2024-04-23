Live
  • Вт 23.04.2024
  • Харків  +11°С
  • USD 39.78
  • EUR 42.31

Удень може дощити: прогноз погоди в Харкові та області на 24 квітня

Суспільство 20:11   23.04.2024
Олена Нагорна
Удень може дощити: прогноз погоди в Харкові та області на 24 квітня Фото: Василь Голосний

У середу, 24 квітня, у Харкові та області – мінлива хмарність. Уночі без опадів. Вдень короткочасний дощ, місцями з грозою.

У Харкові нічна температура становитиме від 7 до 9 градусів тепла, вдень – від 15 до 17, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі термометри показуватимуть від 4 до 9 тепла, вдень – від 14 до 19.

Вітер південно-східний – 7 – 12 м/с, удень по області місцями пориви до 15 – 20 м/с.

Читайте також: Сьогодні 23 квітня: яке свято та день в історії

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Дитячу залізницю в Харкові з міркувань безпеки поки що не відкриють
Дитячу залізницю в Харкові з міркувань безпеки поки що не відкриють
23.04.2024, 20:30
Куди росіяни цілилися у Харкові, повідомив Терехов
Куди росіяни цілилися у Харкові, повідомив Терехов
22.04.2024, 16:58
Удень може дощити: прогноз погоди в Харкові та області на 24 квітня
Удень може дощити: прогноз погоди в Харкові та області на 24 квітня
23.04.2024, 20:11
Житель квартири в Харкові готував на газу, коли немає світла: балон вибухнув
Житель квартири в Харкові готував на газу, коли немає світла: балон вибухнув
23.04.2024, 19:14
Військові РФ спробували атакувати на Харківщині – зведення Генштабу ЗСУ
Військові РФ спробували атакувати на Харківщині – зведення Генштабу ЗСУ
23.04.2024, 19:43
«Це був символ» – Терехов припустив, навіщо РФ вдарила по телевежі у Харкові
«Це був символ» – Терехов припустив, навіщо РФ вдарила по телевежі у Харкові
23.04.2024, 13:00

Новини за темою:

22:13
Яка погода очікується в Харкові та області 23 квітня – прогноз
19:53
Якою буде погода в перший робочий день наступного тижня – прогноз на 22 квітня
19:49
Похолодає, від ранку шквали: прогноз погоди в Харкові та області на 19 квітня
20:21
Вночі гроза, вдень до +27: прогноз погоди в Харкові та області на 17 квітня
20:11
Вранці дощ закінчиться: якою буде погода в Харкові та області 16 квітня

Ви читали новину: «Удень може дощити: прогноз погоди в Харкові та області на 24 квітня»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 23 Квітня 2024 в 20:11;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У середу, 24 квітня, у Харкові та області – мінлива хмарність".