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Днем может быть дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 24 апреля

Общество 20:11   23.04.2024
Елена Нагорная
Днем может быть дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 24 апреля Фото: Василий Голосный

В среду, 24 апреля, в Харькове и области — переменная облачность. Ночью без осадков. Днем кратковременный дождь, местами с грозой.

В Харькове ночная температура составит от 7 до 9 градусов тепла, днем — от 15 до 17, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью термометры будут показывать от 4 до 9 тепла, днем — от 14 до 19.

Ветер юго-восточный — 7 — 12 м/с, днем по области местами порывы до 15 — 20 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 23 апреля 2024 в 20:11;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду, 24 апреля, в Харькове и области — переменная облачность. Ночью без осадков. Днем кратковременный дождь, местами с грозой".