Днем может быть дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 24 апреля

В среду, 24 апреля, в Харькове и области — переменная облачность. Ночью без осадков. Днем кратковременный дождь, местами с грозой.

В Харькове ночная температура составит от 7 до 9 градусов тепла, днем — от 15 до 17, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью термометры будут показывать от 4 до 9 тепла, днем — от 14 до 19.

Ветер юго-восточный — 7 — 12 м/с, днем по области местами порывы до 15 — 20 м/с.