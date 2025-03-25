Якою буде погода у квітні та скільки дощів очікують на Харківщині – прогноз

Прогноз погоди на квітень 2025 року повідомив канал Харківського регіонального центру із гідрометеорології.

У квітні середня місячна температура повітря буде на рівні 11,6° ☀️

Оскільки кліматична норма за період 1991-2020 р.р. 9,6°, то синоптики прогнозують, що квітень буде теплішим, ніж у попередні роки.

Місячна кількість опадів має бути 37 мм🌧🌨. Оскільки кліматична норма за період 1991-2020 р.р. становить 37 мм, то дощів на Харківщині має бути достатньо.