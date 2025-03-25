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Якою буде погода у квітні та скільки дощів очікують на Харківщині – прогноз

Погода 19:06   25.03.2025
Оксана Якушко
Якою буде погода у квітні та скільки дощів очікують на Харківщині – прогноз

Прогноз погоди на квітень 2025 року повідомив канал Харківського регіонального центру із гідрометеорології.

У квітні середня місячна температура повітря буде на рівні 11,6° ☀️

Оскільки кліматична норма за період 1991-2020 р.р.  9,6°, то синоптики прогнозують, що квітень буде теплішим, ніж у попередні роки.

Місячна кількість опадів має бути 37 мм🌧🌨. Оскільки кліматична норма за період 1991-2020 р.р. становить 37  мм, то дощів на Харківщині має бути достатньо.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2025 в 19:06;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на квітень 2025 року повідомив канал Харківського регіонального центру із гідрометеорології.".