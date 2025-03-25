Обстріли кожну хвилину: як живе на Харківщині громада «на нулі» (відео)

У Курилівській громаді Куп’янського району залишилося майже 800 жителів. 500 з них – мешкають на лівобережжі річки Оскіл, 300 – на правому березі, розповів кореспонденту МГ «Об’єктив» голова сільської військової адміністрації Олександр Баулін.

«У нас по дітях – обов’язкова примусова евакуація. Обов’язкова евакуація – по всій громаді підписана, але люди деякі відмовляються виїжджати. Наша громада знаходиться «на нулі», – зазначив Баулін.

Загалом до її складу входять 13 населених пунктів. Пошкоджені усі, продовжив голова СВА.

«У кожному населеному пункті є зруйновані як комунальні установи, так і житлові будинки людей. У нас обстріли йдуть кожен день, кожну хвилину. І підрахувати руйнування в відсотковому співвідношенні немає можливості», – зазначив Баулін.

За його словами, до громади долітає уся зброя ворога.