Обстріли кожну хвилину: як живе на Харківщині громада «на нулі» (відео)
У Курилівській громаді Куп’янського району залишилося майже 800 жителів. 500 з них – мешкають на лівобережжі річки Оскіл, 300 – на правому березі, розповів кореспонденту МГ «Об’єктив» голова сільської військової адміністрації Олександр Баулін.
«У нас по дітях – обов’язкова примусова евакуація. Обов’язкова евакуація – по всій громаді підписана, але люди деякі відмовляються виїжджати. Наша громада знаходиться «на нулі», – зазначив Баулін.
Загалом до її складу входять 13 населених пунктів. Пошкоджені усі, продовжив голова СВА.
«У кожному населеному пункті є зруйновані як комунальні установи, так і житлові будинки людей. У нас обстріли йдуть кожен день, кожну хвилину. І підрахувати руйнування в відсотковому співвідношенні немає можливості», – зазначив Баулін.
За його словами, до громади долітає уся зброя ворога.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: громада, евакуація, обстріл, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2025 в 13:09;
Кореспондент Олена Нагорна, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Курилівській громаді Куп’янського району залишилося майже 800 жителів. 500 з них – мешкають на лівобережжі річки Оскіл, 300 – на правому березі.".