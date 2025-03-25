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Обстрелы каждую минуту: как живет на Харьковщине громада «на нуле» (видео)

Общество 13:09   25.03.2025
Елена Нагорная
Виктория Яковенко
Обстрелы каждую минуту: как живет на Харьковщине громада «на нуле» (видео)

В Куриловской громаде Купянского района осталось около 800 жителей. 500 из них – проживают на левобережье реки Оскол, 300 – на правом берегу, рассказал корреспонденту МГ ​​«Объектив» глава сельской военной администрации Александр Баулин.

«У нас по детям – обязательная принудительная эвакуация. Обязательная эвакуация – по всей громаде подписана, но люди некоторые отказываются выезжать. Наша громада находится «на нуле», – отметил Баулин.

В ее состав входят 13 населенных пунктов. Повреждены все, продолжил глава СВА.

«В каждом населенном пункте есть разрушенные как коммунальные учреждения, так и жилые дома людей. У нас обстрелы идут каждый день, каждую минуту. И подсчитать разрушение в процентном соотношении нет возможности», – отметил Баулин.

По его словам, в громаду долетает все оружие врага.

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Автор: Елена Нагорная, Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 25 марта 2025 в 13:09;

  • Корреспондент Елена Нагорная, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Куриловской громаде Купянского района осталось около 800 жителей. 500 из них – проживают на левобережье реки Оскол, 300 – на правом берегу.".