Обстрелы каждую минуту: как живет на Харьковщине громада «на нуле» (видео)

В Куриловской громаде Купянского района осталось около 800 жителей. 500 из них – проживают на левобережье реки Оскол, 300 – на правом берегу, рассказал корреспонденту МГ ​​«Объектив» глава сельской военной администрации Александр Баулин.

«У нас по детям – обязательная принудительная эвакуация. Обязательная эвакуация – по всей громаде подписана, но люди некоторые отказываются выезжать. Наша громада находится «на нуле», – отметил Баулин.

В ее состав входят 13 населенных пунктов. Повреждены все, продолжил глава СВА.

«В каждом населенном пункте есть разрушенные как коммунальные учреждения, так и жилые дома людей. У нас обстрелы идут каждый день, каждую минуту. И подсчитать разрушение в процентном соотношении нет возможности», – отметил Баулин.

По его словам, в громаду долетает все оружие врага.