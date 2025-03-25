Какой будет погода в апреле и сколько дождей на Харьковщине – прогноз
Фото: Василий Голосный
Прогноз погоды на апрель 2025 сообщил канал Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.
В апреле средняя месячная температура воздуха будет на уровне 11,6° ☀️
Поскольку климатическая норма за период 1991-2020 г.г. 9,6°, то синоптики прогнозируют, что апрель будет теплее, чем в предыдущие годы.
Месячное количество осадков должно быть 37 мм 🌧🌨. Климатическая норма за период 1991-2020 г.г. составляет 37 мм, то есть дождей на Харьковщине должно быть достаточно.
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- Категории: Погода, Харьков; Теги: апрель, дождь, метеопрогноз, прогноз погоды, тепло, Харьков, Харьковский региональный центр гидрометеорологии, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 25 марта 2025 в 19:06;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на апрель 2025 сообщил канал Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.".