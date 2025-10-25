Облачно, но без осадков: прогноз погоды в Харькове и области на 26 октября

В Харьковской региональном центре по гидрометеорологии сообщили, какой будет погода на Харьковщине завтра, 26 октября.

В области будет переменчивая облачность. Существенных осадков не ожидается. Температура воздуха ночью будет колебаться от 2° до 7° тепла, днем столбики термометров поднимутся до ​​10° – 15° тепла.

В Харькове также будет пасмурно. Дождей не ожидается. Ночью градусники будут показывать 3° – 5° тепла. А днем воздух прогреется до 12° – 14° тепла.

Ветер на Харьковщине завтра: юго-западный, 5 – 10 м/с.