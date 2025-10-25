Облачно, но без осадков: прогноз погоды в Харькове и области на 26 октября
Фото: Василий Голосный
В Харьковской региональном центре по гидрометеорологии сообщили, какой будет погода на Харьковщине завтра, 26 октября.
В области будет переменчивая облачность. Существенных осадков не ожидается. Температура воздуха ночью будет колебаться от 2° до 7° тепла, днем столбики термометров поднимутся до 10° – 15° тепла.
В Харькове также будет пасмурно. Дождей не ожидается. Ночью градусники будут показывать 3° – 5° тепла. А днем воздух прогреется до 12° – 14° тепла.
Ветер на Харьковщине завтра: юго-западный, 5 – 10 м/с.
Читайте также: Сегодня Харьков атаковали российские FPV-дроны – Терехов (дополнено)
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Облачно, но без осадков: прогноз погоды в Харькове и области на 26 октября», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 25 октября 2025 в 21:40;