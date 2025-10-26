Вибух чули городяни, БпЛА РФ ударив по Харкову – Терехов
Росіяни вдарили БпЛА по Харкову, повідомив мер міста Ігор Терехов.
О 12:35 у Харкові пролунав вибух. Раніше моніторингові канали повідомляли про загрозу удару російським БпЛА типу “Ланцет” для Олексіївки у Харкові. Також над Дергачами та Олексіївкою кружляв дрон-розвідник.
“Попередньо по місту завдано удару ворожим безпілотником. Подробиці з’ясовуємо”, – заявив Ігор Терехов.
Вранці 25 жовтня росіяни також вдарили по селу Подоли та вбили 57-річну жінку, повідомив начальник Куп’янського РВА Андрій Канашевич.
Категорії: Події, Харків; Теги: Ігор Терехов, БПЛА, Харків;
