Вибух чули городяни, БпЛА РФ ударив по Харкову – Терехов

Росіяни вдарили БпЛА по Харкову, повідомив мер міста Ігор Терехов.

О 12:35 у Харкові пролунав вибух. Раніше моніторингові канали повідомляли про загрозу удару російським БпЛА типу “Ланцет” для Олексіївки у Харкові. Також над Дергачами та Олексіївкою кружляв дрон-розвідник.

“Попередньо по місту завдано удару ворожим безпілотником. Подробиці з’ясовуємо”, – заявив Ігор Терехов.

Вранці 25 жовтня росіяни також вдарили по селу Подоли та вбили 57-річну жінку, повідомив начальник Куп’янського РВА Андрій Канашевич.