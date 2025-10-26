Live
Вибух чули городяни, БпЛА РФ ударив по Харкову – Терехов

Події 12:47   26.10.2025
Оксана Якушко
Росіяни вдарили БпЛА по Харкову, повідомив мер міста Ігор Терехов. 

О 12:35 у Харкові пролунав вибух. Раніше моніторингові канали повідомляли про загрозу удару російським БпЛА типу “Ланцет” для Олексіївки у Харкові. Також над Дергачами та Олексіївкою кружляв дрон-розвідник.

“Попередньо по місту завдано удару ворожим безпілотником. Подробиці з’ясовуємо”, – заявив Ігор Терехов.

Вранці 25 жовтня росіяни також вдарили по селу Подоли та вбили 57-річну жінку, повідомив начальник Куп’янського РВА Андрій Канашевич.

Читайте також: Новини Харкова – головне 26 жовтня: загиблий і семеро постраждалих

 

 

Автор: Оксана Якушко
