Взрыв слышали горожане, БпЛА РФ ударил по Харькову — Терехов

Происшествия 12:47   26.10.2025
Оксана Якушко
Россияне ударили БпЛА по Харькову, сообщил мэр города Игорь Терехов. 

В 12:35 в Харькове прозвучал взрыв. Ранее мониторинговые каналы сообщали об угрозе удара российским БпЛА типа «Ланцет» для Алексеевки в Харькове. Также над Дергачами и Алексеевкой кружил дрон-разведчик.

«Предварительно по городу нанесен удар вражеским беспилотником. Подробности выясняем», — заявил Игорь Терехов.

Утром 25 октября россияне ударили по селу Подолы и убили 57-летнюю женщину, сообщил начальник Купянского РВА Андрей Канашевич.

Читайте также: Новости Харькова – главное 26 октября: один погибший и семеро пострадавших

 

 

Автор: Оксана Якушко
