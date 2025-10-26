Взрыв слышали горожане, БпЛА РФ ударил по Харькову — Терехов
Россияне ударили БпЛА по Харькову, сообщил мэр города Игорь Терехов.
В 12:35 в Харькове прозвучал взрыв. Ранее мониторинговые каналы сообщали об угрозе удара российским БпЛА типа «Ланцет» для Алексеевки в Харькове. Также над Дергачами и Алексеевкой кружил дрон-разведчик.
«Предварительно по городу нанесен удар вражеским беспилотником. Подробности выясняем», — заявил Игорь Терехов.
Утром 25 октября россияне ударили по селу Подолы и убили 57-летнюю женщину, сообщил начальник Купянского РВА Андрей Канашевич.
Читайте также: Новости Харькова – главное 26 октября: один погибший и семеро пострадавших
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА, Игорь Терехов, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Взрыв слышали горожане, БпЛА РФ ударил по Харькову — Терехов», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 26 октября 2025 в 12:47;