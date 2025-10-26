Взрыв слышали горожане, БпЛА РФ ударил по Харькову — Терехов

Россияне ударили БпЛА по Харькову, сообщил мэр города Игорь Терехов.

В 12:35 в Харькове прозвучал взрыв. Ранее мониторинговые каналы сообщали об угрозе удара российским БпЛА типа «Ланцет» для Алексеевки в Харькове. Также над Дергачами и Алексеевкой кружил дрон-разведчик.

«Предварительно по городу нанесен удар вражеским беспилотником. Подробности выясняем», — заявил Игорь Терехов.

Утром 25 октября россияне ударили по селу Подолы и убили 57-летнюю женщину, сообщил начальник Купянского РВА Андрей Канашевич.