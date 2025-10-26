Live
Женщина погибла 26 октября на Харьковщине из-за обстрела россиян – Канашевич

Происшествия 11:44   26.10.2025
Оксана Якушко
Женщина погибла 26 октября на Харьковщине из-за обстрела россиян – Канашевич Фото: Андрей Канашевич

Вражеский обстрел села Подолы произошел в 10 утра, сообщил начальник Купянского РВА Андрей Канашевич.

По словам Канашевича, 26 октября в 10:00 россияне ударили по ул. Дачной в селе Подолы Куриловской громады, в результате чего загорелся дом и погибла 57-летняя женщина.

Также 26 октября в 08:45 за пределами села Староверовка в Шевченковской громаде россияне ударили четырьмя КАБами. Информация о пострадавших и погибших не поступала, сообщил начальник Купянского РВА. Информацию по разрушениям уточняют на месте.

Автор: Оксана Якушко
