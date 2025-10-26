Женщина погибла 26 октября на Харьковщине из-за обстрела россиян – Канашевич
Фото: Андрей Канашевич
Вражеский обстрел села Подолы произошел в 10 утра, сообщил начальник Купянского РВА Андрей Канашевич.
По словам Канашевича, 26 октября в 10:00 россияне ударили по ул. Дачной в селе Подолы Куриловской громады, в результате чего загорелся дом и погибла 57-летняя женщина.
Также 26 октября в 08:45 за пределами села Староверовка в Шевченковской громаде россияне ударили четырьмя КАБами. Информация о пострадавших и погибших не поступала, сообщил начальник Купянского РВА. Информацию по разрушениям уточняют на месте.
Читайте также: РФ ставит флаги на Харьковщине, чтоб убедить в победоносном наступлении – ISW
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Андрей Канашевич, обстрел, погибла;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Женщина погибла 26 октября на Харьковщине из-за обстрела россиян – Канашевич», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 26 октября 2025 в 11:44;