Жінка загинула 26 жовтня на Харківщині через російський обстріл – Канашевич

Ворожий обстріл села Подоли стався о 10-й ранку, повідомив начальник Куп’янського РВА Андрій Канашевич.

За словами Канашевича, 26 жовтня о 10:00 росіяни вдарили по вул. Дачній у селі Подоли Курилівської громади, внаслідок чого загорівся будинок і загинула 57-річна жінка.

Також 26 жовтня о 08:45 за межами села Старовірівка у Шевченківській громаді росіяни вдарили чотирма КАБами. Інформація про постраждалих та загиблих не надходила, зазначив начальник Куп’янського РВА. Інформацію щодо руйнувань уточнюють на місці.