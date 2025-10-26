Live
Жінка загинула 26 жовтня на Харківщині через російський обстріл – Канашевич

Події 11:44   26.10.2025
Оксана Якушко
Жінка загинула 26 жовтня на Харківщині через російський обстріл – Канашевич

Ворожий обстріл села Подоли стався о 10-й ранку, повідомив начальник Куп’янського РВА Андрій Канашевич.

За словами Канашевича, 26 жовтня о 10:00 росіяни вдарили по вул. Дачній у селі Подоли Курилівської громади, внаслідок чого загорівся будинок і загинула 57-річна жінка.

Також 26 жовтня о 08:45 за межами села Старовірівка у Шевченківській громаді росіяни вдарили чотирма КАБами. Інформація про постраждалих та загиблих не надходила, зазначив начальник Куп’янського РВА. Інформацію щодо руйнувань уточнюють на місці.

Читайте також: РФ ставить прапори на Харківщині, щоб переконати у переможному наступі – ISW

Автор: Оксана Якушко
Новини за темою:



