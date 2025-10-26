Жінка загинула 26 жовтня на Харківщині через російський обстріл – Канашевич
Фото: Андрій Канешевич
Ворожий обстріл села Подоли стався о 10-й ранку, повідомив начальник Куп’янського РВА Андрій Канашевич.
За словами Канашевича, 26 жовтня о 10:00 росіяни вдарили по вул. Дачній у селі Подоли Курилівської громади, внаслідок чого загорівся будинок і загинула 57-річна жінка.
Також 26 жовтня о 08:45 за межами села Старовірівка у Шевченківській громаді росіяни вдарили чотирма КАБами. Інформація про постраждалих та загиблих не надходила, зазначив начальник Куп’янського РВА. Інформацію щодо руйнувань уточнюють на місці.
Читайте також: РФ ставить прапори на Харківщині, щоб переконати у переможному наступі – ISW
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: Андрей Канашевич, загибла, обстріл;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Жінка загинула 26 жовтня на Харківщині через російський обстріл – Канашевич», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 26 Жовтня 2025 в 11:44;