РФ ставить прапори на Харківщині, щоб переконати у переможному наступі – ISW

Росіяни використовують тактику інфільтрації на Харківщині для інформаційного впливу, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Росіяни використовували тактику інфільтрації для прориву до Бологівки (південний схід від Великого Бурлука) підрозділом до 200 осіб. Вони діяли невеликими групами. Потім росіяни опублікували кадри, на яких їхні бойовики тримають триколори у Бологівці, але українські війська зберігають контроль над селом.

Додаткові геолокаційні кадри від 25 жовтня показують російських військових, які тримають прапор РФ у північній частині Курилівки (на південний схід від Куп’янська). ISW вважає, що росіяни також проводили місії інфільтрації до Курилівки і що ці місії не змінили передній край району бойових дій.

Нещодавні російські місії проникнення до Бологівки та Курилівки провели задля посилення інформаційних зусиль Кремля щодо перебільшення темпів російського наступу, наголошує ISW. РФ дедалі частіше спирається на кадри, які демонструють підняття російських прапорів, щоб заявити про наступ у цих районах. Російська влада використовує ці “успіхи” для підкріплення хибних російських наративів про стрімкий наступ, зокрема, у Куп’янську. Ці наративи підтримують ширші зусилля Кремля з подання перемоги РФ над Україною як неминучої, щоб Україна та Захід негайно поступилися вимогам РФ.