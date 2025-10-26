Последствия удара FPV-дрона по ресторану в Харькове показали прокуроры (фото)
26 октября около 15:30 россияне с помощью FPV-дрона ударили по территории ресторана в Новобаварском районе Харькова.
Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.
Оккупанты атаковали ресторан с помощью FPV-дрона. Средством доставки и ретрансляции сигнала служил беспилотный летательный аппарат типа «Молния».
Также сегодня около 11.30 россияне из артиллерии обстреляли село Осиново Купянского района, ранили 60-летнего мужчину.
Кроме того, днем россияне нанесли авиаудар по селу Благодатовка Купянского района. В результате обстрела повреждены складские помещения и имущество предприятия.
