Последствия удара FPV-дрона по ресторану в Харькове показали прокуроры (фото)

Происшествия 21:25   26.10.2025
Оксана Якушко
26 октября около 15:30 россияне с помощью FPV-дрона ударили по территории ресторана в Новобаварском районе Харькова.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

Оккупанты атаковали ресторан с помощью FPV-дрона. Средством доставки и ретрансляции сигнала служил беспилотный летательный аппарат типа «Молния».

Также сегодня около 11.30 россияне из артиллерии обстреляли село Осиново Купянского района, ранили 60-летнего мужчину.
Кроме того, днем ​​россияне нанесли авиаудар по селу Благодатовка Купянского района. В результате обстрела повреждены складские помещения и имущество предприятия.

Читайте также: Российский FPV-дрон ударил по ресторану в Харькове – Терехов

Автор: Оксана Якушко
