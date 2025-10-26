Live
Наслідки удару FPV-дрона по ресторану в Харкові показала прокуратура (фото)

Події 21:25   26.10.2025
Оксана Якушко
26 жовтня близько 15:30 росіяни за допомогою FPV-дрона вдарили по території ресторану в Новобаварському районі Харкова.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Вони атакували ресторан за допомогою FPV-дрона. Засобом доставки та здійснення ретрансляції сигналу слугував безпілотний літальний апарат типу «Молния».

Також сьогодні близько 11:30 росіяни з артилерії обстріляли село Осиново Купʼянського району. Поранений 60-річний чоловік.

Також вдень росіяни завдали авіаудару по селу Благодатівка Купʼянського району. Внаслідок обстрілу пошкоджені складські приміщення та майно підприємства.

Читайте також: Російський FPV-дрон ударив по ресторану в Харкові – Терехов

Автор: Оксана Якушко
