Кто в Харькове получит 100% скидку на коммуналку: список
На сессии 30 апреля депутаты внесли изменения в Программу содействия безопасной жизнедеятельности в сфере социальной защиты населения города Харькова на 2021-2025 годы, сообщили в горсовете.
Отныне все работники СКП «Харьковзеленстрой», КСП «Харьковгорлифт», КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие», КП «Харьковспецстрой», КП «Харьковжилстрой» и КП «Объединение парков культуры и отдыха г. Харькова» будут иметь 100% скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг. Раньше льгота предоставлялась только отдельным категориям работников.
«Скидка распространяется на оплату теплоснабжения, горячей воды, централизованного водоснабжения и водоотведения, а также вывоз бытовых отходов», — отметили в мэрии.
В департаменте соцполитики объяснили, что такое решение должно сохранить кадровый потенциал предприятий, привлечь новых работников и повысить их социальный статус и уровень жизни.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: комуналка, міськрада, новости Харькова, скидка;
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- • Дата публикации материала: 30 апреля 2025 в 15:58;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На сессии 30 апреля депутаты внесли изменения в Программу содействия безопасной жизнедеятельности в сфере социальной защиты населения города Харькова на 2021-2025 годы.".