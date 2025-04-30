Кто в Харькове получит 100% скидку на коммуналку: список

На сессии 30 апреля депутаты внесли изменения в Программу содействия безопасной жизнедеятельности в сфере социальной защиты населения города Харькова на 2021-2025 годы, сообщили в горсовете.

Отныне все работники СКП «Харьковзеленстрой», КСП «Харьковгорлифт», КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие», КП «Харьковспецстрой», КП «Харьковжилстрой» и КП «Объединение парков культуры и отдыха г. Харькова» будут иметь 100% скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг. Раньше льгота предоставлялась только отдельным категориям работников.

«Скидка распространяется на оплату теплоснабжения, горячей воды, централизованного водоснабжения и водоотведения, а также вывоз бытовых отходов», — отметили в мэрии.

В департаменте соцполитики объяснили, что такое решение должно сохранить кадровый потенциал предприятий, привлечь новых работников и повысить их социальный статус и уровень жизни.