Погорел на скидке в ресторане: работника ТЦК отстранили от обязанностей

В Харьковском РТЦК и СП отреагировали на подозрение одному из их сотрудников, которого поймали «на горячем» во время получения скидочной карты от руководства известного в городе ресторана в обмен на фиктивные документы.

«Подозреваемого работника ВСУ отстранили от исполнения служебных обязанностей. По итогам досудебного расследования и в соответствии с судебным решением будут приняты необходимые дисциплинарные и кадровые меры», — говорится в сообщении.

В военкомате отметили, что осуждают любые проявления коррупции.

Напомним, 42-летнему чиновнику одного из терцентров комплектования и соцподдержки в Харькове сообщили о подозрении в вымогательстве и получении взятки от руководства известного в городе ресторана. В начале июня чиновник предложил руководству заведения заплатить ему 1,5 тысячи долларов и предоставить 20% скидки на все услуги. В обмен на это обещал не осуществлять мобилизационные мероприятия в отношении работников и посетителей, сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Восточного региона.