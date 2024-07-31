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Погорел на скидке в ресторане: работника ТЦК отстранили от обязанностей

Общество 14:42   31.07.2024
Виктория Яковенко
Погорел на скидке в ресторане: работника ТЦК отстранили от обязанностей Фото: Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона

В Харьковском РТЦК и СП отреагировали на подозрение одному из их сотрудников, которого поймали «на горячем» во время получения скидочной карты от руководства известного в городе ресторана в обмен на фиктивные документы.

«Подозреваемого работника ВСУ отстранили от исполнения служебных обязанностей. По итогам досудебного расследования и в соответствии с судебным решением будут приняты необходимые дисциплинарные и кадровые меры», — говорится в сообщении.

В военкомате отметили, что осуждают любые проявления коррупции.

Напомним, 42-летнему чиновнику одного из терцентров комплектования и соцподдержки в Харькове сообщили о подозрении в вымогательстве и получении взятки от руководства известного в городе ресторана. В начале июня чиновник предложил руководству заведения заплатить ему 1,5 тысячи долларов и предоставить 20% скидки на все услуги. В обмен на это обещал не осуществлять мобилизационные мероприятия в отношении работников и посетителей, сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Восточного региона.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 31 июля 2024 в 14:42;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском РТЦК и СП отреагировали на подозрение одному из их сотрудников, которого поймали «на горячем» во время получения скидочной карты от руководства известного в городе ресторана в обмен на фиктивные документы.".