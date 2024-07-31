Погорел на скидке в ресторане: работника ТЦК отстранили от обязанностей
В Харьковском РТЦК и СП отреагировали на подозрение одному из их сотрудников, которого поймали «на горячем» во время получения скидочной карты от руководства известного в городе ресторана в обмен на фиктивные документы.
«Подозреваемого работника ВСУ отстранили от исполнения служебных обязанностей. По итогам досудебного расследования и в соответствии с судебным решением будут приняты необходимые дисциплинарные и кадровые меры», — говорится в сообщении.
В военкомате отметили, что осуждают любые проявления коррупции.
Напомним, 42-летнему чиновнику одного из терцентров комплектования и соцподдержки в Харькове сообщили о подозрении в вымогательстве и получении взятки от руководства известного в городе ресторана. В начале июня чиновник предложил руководству заведения заплатить ему 1,5 тысячи долларов и предоставить 20% скидки на все услуги. В обмен на это обещал не осуществлять мобилизационные мероприятия в отношении работников и посетителей, сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Восточного региона.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: взятка, обязанности, погорел, скидка, тцк, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 31 июля 2024 в 14:42;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском РТЦК и СП отреагировали на подозрение одному из их сотрудников, которого поймали «на горячем» во время получения скидочной карты от руководства известного в городе ресторана в обмен на фиктивные документы.".