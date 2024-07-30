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Военком в Харькове погорел на скидке в ресторане в обмен на невыдачу повесток

Общество 18:41   30.07.2024
Елена Нагорная
Военком в Харькове погорел на скидке в ресторане в обмен на невыдачу повесток

42-летнему должностному лицу одного из терцентров комплектования и соцподдержки в Харькове сообщили о подозрении в вымогательстве и получении взятки от руководства известного в городе ресторана.

В начале июня текущего года военком предложил руководству заведения заплатить ему 1,5 тысячи долларов и предоставить 20%-ную скидку на все услуги. В обмен на это обещал не осуществлять мобилизационные мероприятия в отношении работников и посетителей, сообщают в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Восточного региона.

Также сотрудник РТЦК и СП обещал обеспечить персонал заведения фиктивными документами, которые бы «гарантировали» отсрочку от мобилизации на несколько недель.

Военкома задержали «на горячем» — во время получения скидочной карты в обмен на фиктивные документы РТЦК и СП.

Мужчине инкриминируют ч. 3 ст. 368 УКУ (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет, с конфискацией имущества. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 30 июля 2024 в 18:41;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "42-летнему должностному лицу одного из терцентров комплектования и соцподдержки в Харькове сообщили о подозрении в вымогательстве и получении взятки от руководства известного в городе ресторана.".