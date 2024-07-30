Военком в Харькове погорел на скидке в ресторане в обмен на невыдачу повесток
42-летнему должностному лицу одного из терцентров комплектования и соцподдержки в Харькове сообщили о подозрении в вымогательстве и получении взятки от руководства известного в городе ресторана.
В начале июня текущего года военком предложил руководству заведения заплатить ему 1,5 тысячи долларов и предоставить 20%-ную скидку на все услуги. В обмен на это обещал не осуществлять мобилизационные мероприятия в отношении работников и посетителей, сообщают в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Восточного региона.
Также сотрудник РТЦК и СП обещал обеспечить персонал заведения фиктивными документами, которые бы «гарантировали» отсрочку от мобилизации на несколько недель.
Военкома задержали «на горячем» — во время получения скидочной карты в обмен на фиктивные документы РТЦК и СП.
Мужчине инкриминируют ч. 3 ст. 368 УКУ (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет, с конфискацией имущества. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: взятка, военком, коррупция, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 30 июля 2024 в 18:41;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "42-летнему должностному лицу одного из терцентров комплектования и соцподдержки в Харькове сообщили о подозрении в вымогательстве и получении взятки от руководства известного в городе ресторана.".