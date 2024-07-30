Військком у Харкові погорів на знижці в ресторані в обмін на невидачу повісток
42-річному посадовцеві одного з терцентрів комплектування та соцпідтримки у Харкові повідомили про підозру у вимаганні та отриманні хабаря від керівництва відомого у місті ресторану.
На початку червня поточного року військком запропонував керівництву закладу заплатити йому 1,5 тисячі доларів і надати 20% знижки на всі послуги. В обмін на це обіцяв не здійснювати мобілізаційні заходи щодо працівників та відвідувачів, повідомляють у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону.
Також співробітник РТЦК та СП обіцяв забезпечити персонал закладу фіктивними документами, які «гарантували» б відстрочку від мобілізації на кілька тижнів.
Військкома затримали «на гарячому» – під час отримання знижкової картки в обмін на фіктивні документи РТЦК та СП.
Чоловікові інкримінують ч. 3 ст. 368 ККУ (вимагання та отримання неправомірної вигоди службовою особою). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна. Посадовцеві обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Липня 2024 в 18:41;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "42-річному посадовцеві одного з терцентрів комплектування та соцпідтримки у Харкові повідомили про підозру у вимаганні та отриманні хабаря від керівництва відомого у місті ресторану.".