За хабар судитимуть колишнього військкома у Харкові: подробиці
У Харкові ексначальника ТЦК судитимуть за хабар у 25 тисяч гривень.
Як повідомили у Спеціалізованій прокуратурі в сфері оборони Східного регіону, начальник одного з районних ТЦК разом з офіцером цього ж військкомату одержав 25 тисяч гривень від військовозобов’язаного за вплив на голову ВЛК, щоб комісія визнала ухилянта непридатним до служби за станом здоров’я.
Кошти ексвійськком отримував через підставну особу, додали правоохоронці.
Наразі колишньому начальнику ТЦК інкримінують одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, вчиненому за попередньою змовою групою осіб(ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 ККУ).
Матеріали щодо його спільника (офіцера відділення обліку та бронювання ТЦК) виділені в окреме кримінальне провадження.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Квітня 2024 в 11:45;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові ексначальника ТЦК судитимуть за хабар у 25 тисяч гривень.".