За взятку будут судить бывшего военкома в Харькове: подробности

В Харькове экс-начальника ТЦК будут судить за взятку в 25 тысяч гривен.

Как сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Восточного региона, начальник одного из районных ТЦК вместе с офицером этого же военкомата получил 25 тысяч гривен от военнообязанного за влияние на главу ВВК, чтобы комиссия признала уклониста непригодным к службе по состоянию здоровья.

Средства экс-военком получил через подставное лицо, добавили правоохранители.

Сейчас бывшему начальнику ТЦК инкриминируют получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 УКУ).

Материалы для его сообщника (офицера отделения учета и бронирования ТЦК) выделены в отдельное уголовное производство.