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Погорів на знижці в ресторані: працівника ТЦК відсторонили від обов’язків

Суспільство 14:42   31.07.2024
Вікторія Яковенко
Погорів на знижці в ресторані: працівника ТЦК відсторонили від обов’язків Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону

У Харківському РТЦК і СП відреагували на підозру одному з їхніх співробітників, якого піймали «на гарячому» під час отримання знижкової картки від керівництва відомого у місті ресторану в обмін на фіктивні документи.

«Підозрюваного працівника ЗСУ усунуто від виконання службових обов’язків. За підсумками досудового розслідування та відповідно до судового рішення будуть вжиті необхідні дисциплінарні і кадрові заходи», – йдеться у повідомленні.

У військкоматі зазначили, що засуджують будь-які прояви корупції.

Нагадаємо, 42-річному посадовцеві одного з терцентрів комплектування та соцпідтримки у Харкові повідомили про підозру у вимаганні та отриманні хабаря від керівництва відомого у місті ресторану. На початку червня посадовець запропонував керівництву закладу заплатити йому 1,5 тисячі доларів і надати 20% знижки на всі послуги. В обмін на це обіцяв не здійснювати мобілізаційні заходи щодо працівників та відвідувачів, повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону.

Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Погорів на знижці в ресторані: працівника ТЦК відсторонили від обов’язків»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2024 в 14:42;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківському РТЦК і СП відреагували на підозру одному з їхніх співробітників, якого піймали «на гарячому» під час отримання знижкової картки від керівництва відомого у місті ресторану в обмін на фіктивні документи.".