Погорів на знижці в ресторані: працівника ТЦК відсторонили від обов’язків

У Харківському РТЦК і СП відреагували на підозру одному з їхніх співробітників, якого піймали «на гарячому» під час отримання знижкової картки від керівництва відомого у місті ресторану в обмін на фіктивні документи.

«Підозрюваного працівника ЗСУ усунуто від виконання службових обов’язків. За підсумками досудового розслідування та відповідно до судового рішення будуть вжиті необхідні дисциплінарні і кадрові заходи», – йдеться у повідомленні.

У військкоматі зазначили, що засуджують будь-які прояви корупції.

Нагадаємо, 42-річному посадовцеві одного з терцентрів комплектування та соцпідтримки у Харкові повідомили про підозру у вимаганні та отриманні хабаря від керівництва відомого у місті ресторану. На початку червня посадовець запропонував керівництву закладу заплатити йому 1,5 тисячі доларів і надати 20% знижки на всі послуги. В обмін на це обіцяв не здійснювати мобілізаційні заходи щодо працівників та відвідувачів, повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону.