Сегодня 8 декабря 2025: какой праздник и день в истории

8 декабря 2024 года в Сирии пал режим Башара Асада. В 2023-м Совбез ООН провел закрытое заседание, посвященное обострению Венесуэльско-Гаянского кризиса. В 1991-м в Беловежской пуще подписали соглашение, прекратившее существование СССР. В 1980-м убили Джона Леннона. В 1941-м США и Великобритания объявили войну Японии. В 1919-м государства Антанты признали восточной границей Польши «линию Керзона». В 1878-м родился генерал Михаил Емельянович-Павленко, командовавший Первым Зимним походом армии УНР. В 1868-м основали общество «Просвіта».

Праздники и памятные даты 8 декабря

8 декабря стартует Всеукраинская неделя права (ее проводят на той неделе, на которую приходится 10 декабря).

В мире – Зеленый понедельник (второй понедельник декабря). Считается, что это последний день для заказа в интернет магазинах подарков к Рождеству, чтобы их гарантированно доставили вовремя.

Также сегодня – День путешественника во времени.

8 декабря в истории

8 декабря 1868 года во Львове основали общество «Просвіта». Подробнее.

8 декабря 1878 года родился украинский военный, который был главнокомандующим Украинской галицкой армии и генерал-полковником армии УНР, командующий Первым Зимним походом Михаил Амельянович-Павленко. Подробнее.

8 декабря 1919 года страны Антанты признали восточной границей Польши «линию Керзона». Подробнее.

8 декабря 1941 года США, а за ними Великобритания объявили войну Японии. Подробнее.

8 декабря 1980 года был убит один из основателей группы «The Beatles», композитор и музыкант Джон Леннон. Подробнее.

8 декабря 1991 года главы республик, считавшихся основательницами СССР (РФ, Украины и Беларуси) Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич в Беловежской пуще подписали соглашение, прекратившее существование СССР. Подробнее.

8 декабря 2023 года Совбез ООН провел закрытое заседание, посвященное обострению Венесуэльско-Гайанского кризиса. Подробнее.

8 декабря 2024 года в Сирии пал режим Башара Асада. Вооруженные силы Сирии капитулировали под натиском вооруженных группировок во главе с повстанческой военной коалицией «Хайят Тахрир аш-Шам» («Организация освобождения Леванта»). События, которые в основном квалифицируют как «наступление сирийской оппозиции», начались 27 ноября в западной части провинции Алеппо. В тот момент режим Асада контролировал около 70% территории Сирии и все главные города страны. Однако не смог самостоятельно оказывать эффективное сопротивление вооруженным группировкам. А российские военные, традиционно защищавшие кровавого сирийского диктатора, на этот раз радикально не помогли (действовала российская авиация, однако это почти не повлияло на ход событий). Ведь все силы РФ сосредоточены на войне против Украины. Уже ночью 8 декабря повстанцы захватили столицу – Дамаск. Башар Асад сбежал (как впоследствии выяснилось – в Москву).

Тогдашний премьер-министр Сирии Мухаммад Гази аль-Джалали записал видеообращение, где заявил, что готов «сотрудничать с любым руководством, которое изберет народ». К власти пришел лидер «Хайят Тахрир аш-Шам» Ахмед аш-Шараа (также известный как Абу Мухаммад аль-Джулани). 29 января 2025 года его объявили президентом Сирии «на переходный период». Уже почти год как аш-Шараа принимает международные делегации и сам разъезжает по миру. В том числе в ноябре он посетил США, где встречался с президентом Дональдом Трампом. Это выглядит особенно специфически, учитывая, что временный президент Сирии в свое время был одним из лидеров отделения террористической организации Аль-Каида в Сирии и основал Джебхат Фатх аш-Шам («Фронт покорения Леванта»), который Совет Безопасности ООН признал террористической организацией.

<br />

«Визит аш-Шараа в Белый дом завершает выдающийся ребрендинг бывшего джихадиста, – прокомментировало такое «превращение» в материале от 11 ноября 2025 года Би-Би-Си. — Недавно он возглавлял отделение Аль-Каиды – группировку, стоящую за терактами 11 сентября и многими другими, – прежде чем разорвать с ними связи. Даже до этого года он был лидером группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», вооруженной исламистской группировки, которую США официально считали террористической организацией еще четыре месяца назад, и за его голову была назначена награда в 10 миллионов долларов. Министерство финансов США исключило аш-Шараа из своего «специально определенного глобального списка террористов» только на прошлой неделе. Но с момента назначения временным президентом Сирии аш-Шараа работал над смягчением своего публичного имиджа, пытаясь восстановить Сирию при иностранной поддержке после 13 лет войны».

Журналисты также напомнили, что только первый год правления нового лидера Сирии уже омрачен убийствами представителей алавитского меньшинства. «Новая Сирия» с бывшим террористом во главе теперь присоединилась к международной коалиции для борьбы с группировкой «Исламское государство».

Церковный праздник 8 декабря

8 декабря чтят память преподобного Патапия и апостолов от 70: Сосфена, Аполлоса, Кифы, Тихика, Епафродита, Кесаря и Онисифора. Подробнее.

Народные приметы

Если выпало много снега – год будет урожайным.

Если петухи в этот день рано пропели — скоро будет оттепель.

Что нельзя делать 8 декабря

Нельзя громко смеяться и веселиться.

Нельзя злословить и отказывать людям в помощи.