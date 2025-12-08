Сьогодні 8 грудня 2025: яке свято та день в історії

8 грудня 2024 року в Сирії пав режим Башара Асада. У 2023-му Рада безпеки ООН провела закрите засідання, присвячене загостренню Венесуельсько-Гаянської кризи. У 1991-му в Біловезькій пущі підписали угоду, яка припинила існування СРСР. У 1980-му вбили Джона Леннона. У 1941-му США та Велика Британія оголосили війну Японії. У 1919-му країни Антанти визнали східним кордоном Польщі “лінію Керзона”. У 1878-му народився генерал Михайло Омелянович-Павленко, який командував Першим Зимовим походом армії УНР. У 1868-му заснували товариство “Просвіта”.

Свята та пам’ятні дати 8 грудня

8 грудня стартує Всеукраїнський тиждень права (його проводять на тому тижні, на який припадає 10 грудня).

У світі – Зелений понеділок (другий понеділок грудня). Вважається, що це останній день для замовлення в інтернет-магазинах подарунків до Різдва, щоб їх гарантовано доставили вчасно.

Також сьогодні – День мандрівника у часі.

8 грудня в історії

8 грудня 1868 року у Львові заснували товариство “Просвіта”. Докладніше.

8 грудня 1878 року народився український військовий, який був головнокомандувачем Української галицької армії та генерал-полковником армії УНР, командувач Першого Зимового походу Михайло Омелянович-Павленко. Докладніше.

8 грудня 1919 року країни Антанти визнали східним кордоном Польщі “лінію Керзона”. Докладніше.

8 грудня 1941 року США, а за ними Велика Британія оголосила війну Японії. Докладніше.

8 грудня 1980 року був убитий один із засновників гурту “The Beatles”, композитор та музикант Джон Леннон. Докладніше.

8 грудня 1991 року глави республік, які вважалися засновницями СРСР (РФ, України та Білорусі) Борис Єльцин, Леонід Кравчук та Станіслав Шушкевич у Біловезькій пущі підписали угоду, яка припинила існування СРСР. Докладніше.

8 грудня 2023 року Рада безпеки ООН провела закрите засідання, присвячене загостренню Венесуельсько-Гаянської кризи. Докладніше.

8 грудня 2024 року в Сирії пав режим Башара Асада. Збройні сили Сирії капітулювали під натиском озброєних угруповань на чолі з повстанською військовою коаліцією “Гаят Тахрір аш-Шам” (“Організація визволення Леванту”). Події, які в основному кваліфікують як “наступ сирійської опозиції”, розпочалися 27 листопада в західній частині провінції Алеппо. На той момент режим Асада контролював близько 70% території Сирії та всі головні міста країни. Однак не зміг самостійно чинити ефективний опір збройним угрупованням. А російські військові, які традиційно захищали кривавого сирійського диктатора, цього разу радикально не допомогли (діяла російська авіація, проте це майже не вплинуло на перебіг подій). Адже всі сили РФ зосереджені на війні проти України. Уже 8 грудня повстанці захопили столицю – Дамаск. Башар Асад втік (як згодом з’ясувалося – до Москви).

Тодішній прем’єр-міністр Сирії Мухаммад Газі аль-Джалалі записав відеозвернення, де заявив, що готовий “співпрацювати з будь-яким керівництвом, яке обере народ”. До влади прийшов лідер “Хаят Тахрір аш-Шам” Ахмед аш-Шараа (також відомий як Абу Мухаммад аль-Джулані). 29 січня 2025 року його оголосили президентом Сирії “на перехідний період”. Уже майже рік як аш-Шараа приймає міжнародні делегації та сам роз’їжджає світом. У тому числі в листопаді він відвідав США, де зустрічався з президентом Дональдом Трампом. Це виглядає особливо специфічно, враховуючи, що тимчасовий президент Сирії свого часу був одним із лідерів відділення терористичної організації Аль-Каїда в Сирії та заснував Джебхат Фатх аш-Шам (“Фронт підкорення Леванту”), який Рада Безпеки ООН визнала терористичною організацією.

<br />

“Візит аш-Шараа до Білого дому завершує видатний ребрендинг колишнього джихадиста, – прокоментувало таке “перетворення” в матеріалі від 11 листопада 2025 року Бі-Бі-Сі. – Нещодавно він очолював відділення Аль-Каїди – угруповання, що стоїть за терактами 11 вересня та багатьма іншими, – перш ніж розірвати з ними зв’язки. Навіть до цього року він був лідером угруповання “Хаят Тахрір аш-Шам”, озброєного ісламістського угруповання, яке США офіційно вважали терористичною організацією до чотирьох місяців тому, і за його голову було призначено нагороду в 10 мільйонів доларів. Міністерство фінансів США виключило аш-Шараа зі свого “спеціально визначеного глобального списку терористів” лише минулого тижня. Але з моменту призначення тимчасовим президентом Сирії, аш-Шараа працював над пом’якшенням свого публічного іміджу, намагаючись відновити Сирію за іноземної підтримки після 13 років війни”.

Журналісти також нагадали, що лише перший рік правління нового лідера Сирії вже затьмарений убивствами представників алавітської меншини. “Нова Сирія” з колишнім терористом на чолі тепер приєдналася до міжнародної коаліції для боротьби з угрупуванням “Ісламська держава”.

Церковне свято 8 грудня

8 грудня вшановують пам’ять преподобного Патапiя та апостолів вiд 70-ти: Сосфена, Аполлоса, Кифи, Тихика, Єпафродита, Кесарiя та Онисифора. Детальніше.

Народні прикмети

Якщо випало багато снігу – рік буде врожайним.

Якщо півні цього дня рано заспівали – скоро буде відлига.

Що не можна робити 8 грудня

Не можна голосно сміятися та веселитися.

Не можна лихословити та відмовляти людям у допомозі.