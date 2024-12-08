Сегодня 8 декабря: какой праздник и день в истории

8 декабря в Украине – День благотворительности. Год назад Совбез ООН провел закрытое заседание, посвященное обострению Венесуэльско-Гаянского кризиса. В 1991-м в Беловежской пуще подписали соглашение, прекратившее существование СССР. В 1980-м убили Джона Леннона. В 1941-м США и Великобритания объявили войну Японии. В 1919-м страны Антанты признали восточной границей Польши «линию Керзона». В 1878-м родился генерал Михаил Емельянович-Павленко, командовавший Первым Зимним походом армии УНР. В 1868-м основали общество «Просвіта».

Праздники и памятные даты 8 декабря

8 декабря в Украине – День благотворительности (отмечают во второе воскресенье декабря).

В мире – Всемирный день хорового пения (второе воскресенье декабря).

Также отмечают: День путешественника во времени, Всемирный день зажженных свечей (второе воскресенье декабря), День брауни.

8 декабря в истории

8 декабря 1868 года во Львове основали общество «Просвіта». Подробнее.

8 декабря 1878 года родился украинский военный, который был главнокомандующим Украинской галицкой армии и генерал-полковником армии УНР, командующий Первым Зимним походом Михаил Амельянович-Павленко. Подробнее.

8 декабря 1919 года страны Антанты признали восточной границей Польши «линию Керзона». Подробнее.

8 декабря 1941 года США, а за ними Великобритания объявили войну Японии. Подробнее.

8 декабря 1980 года был убит один из основателей группы «The Beatles», композитор и музыкант Джон Леннон. Подробнее.

8 декабря 1991 года главы республик, считавшихся основательницами СССР (РФ, Украины и Беларуси) Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич в Беловежской пуще подписали соглашение, прекратившее существование СССР. Подробнее.

8 декабря 2023 года Совбез ООН провел закрытое заседание, посвященное обострению Венесуэльско-Гайанского кризиса. Перед этим 6 декабря Венесуэла объявила о мобилизации войск и начале аннексии Западной Гайаны. В ответ власти Гайаны привели вооруженные силы в состояние полной боеготовности, соседняя Бразилия развернула войска вдоль границы с Венесуэлой, а США заявили, что поддержат Гайану в этой войне.

Эти дни декабря отметили максимальное обострение Венесуэльско-Гайанского кризиса, который продолжается и по сей день. На самом деле территориальный спор между Гайаной и Венесуэлой за принадлежность района Эссекибо (площадью почти 160 тысяч квадратных километров) продолжается с первой половины XIX века.

Тогда британцы воспользовались нестабильностью в новообразованных государствах Южной Америки. Бывшие колонии Испании и Португалии пережили ряд революций и войн, провозгласили независимость и только начинали государственное строительство. В это время (конкретно – в 1831 году) британцы захватили территории на периферии бывшей Великой Колумбии, составляющие до 70% площади современной Гайаны. Там образовалась колония – Британская Гвиана. С этого начались бесконечные взаимные территориальные претензии – между Великобританией и уже независимой к тому времени Венесуэлой. Конфликт усугубился, когда на спорных территориях в 1876 году открыли золотые прииски. В 1887-м президент Венесуэлы разорвал дипломатические отношения с Британией.

До войны дело не дошло. Вместо этого стороны (при посредничестве США) договорились разрешить свои противоречия в суде. Дело рассматривал арбитраж в Париже, где интересы Венесуэлы представляли Соединенные Штаты. 3 октября 1899-го этот арбитраж вынес решение преимущественно в пользу Великобритании. 90% спорной территории осталось в составе Британской Гвианы. Решение принимали единогласно. Однако его причины в конечном тексте так и не объяснили. Судьи только подробно выписали новую линию границы. Несмотря на свое разочарование решением Парижского арбитражного трибунала, Венесуэла его соблюдала еще полвека.

Ситуация изменилась, когда в 1949 году после смерти официального секретаря делегации США/Венесуэлы в Арбитражном трибунале Северо Малле Превоста опубликовали написанное им посмертное заявление. В этом тексте автор утверждал, что в Парижском арбитраже не было правосудия, а его решение – следствие закулисных договоренностей и давления на отдельных судей со стороны президента Трибунала Фридриха Мартенса (российского дипломата). Текст Превоста содержал много подробностей, деталей и аргументов и стал настоящей «информационно-дипломатической бомбой». После его обнародования Венесуэла возобновила свои претензии на территорию и обратилась с жалобами в ООН в 1962 году. Результатом стало Женевское соглашение между Великобританией и Венесуэлой (а впоследствии и Гайаной, которая получила независимость в 1966 году). Это соглашение на самом деле ничего не решает, а только закрепляет необходимость достичь компромисса в будущем. Согласно ему Эссекибо должен оставаться под властью правительства Гайаны, пока в результате переговоров стороны не достигнут иного решения. В дальнейшем в течение десятилетий продолжались всевозможные переговоры, «заморозки», обращения в ООН и т.д. В результате уже в ХХI веке дело Венесуэлы и Гайаны снова оказалось в суде – на этот раз Международном суде ООН. Он принял дело к рассмотрению в декабре 2020-го. Но в 2023-м ситуация вновь перешла в «горячую» стадию – на этот раз не из-за золота, как в XIX веке, а из-за нефти. На территории Эссекибо открыли большие залежи нефти и газа. И 19 сентября 2023 года Гайана разрешила шести иностранным нефтяным компаниям вести бурение в водах, на которые претендует Венесуэла. Руководство Венесуэлы ответило на это проведением референдума, на котором у граждан спрашивали, должен ли Эссекибо стать частью Венесуэлы. Несмотря на то, что явка избирателей была низкой, правительство Венесуэлы заявило, что результаты подтвердили преимущественную поддержку этого решения.

После взаимной мобилизации и срочного заседания Совбеза ООН 14 декабря состоялись переговоры президента Венесуэлы Николаса Мадуро и президента Гайаны Ирфаана Али по проблеме принадлежности Эссекибо. Они договорились создать комиссию для урегулирования вопроса и не применять силу. Несмотря на это, Венесуэла продолжила стягивать войска к границе с Гайаной. А в марте 2024-го приняла закон, определяющий Эссекибо как новый штат Венесуэлы. Кризис продолжается и через год после эскалации, но до боестолкновений не дошло. Между тем граждане Венесуэлы из-за чрезвычайно тяжелого экономического положения в стране продолжают бежать в гораздо более успешную Гайану, пользуясь недостаточной контролируемостью границы. Селятся они как раз по большей части в том же Эссекибо.

Церковный праздник 8 декабря

8 декабря чтят память преподобного Патапия и апостолов от 70: Сосфена, Аполлоса, Кифы, Тихика, Епафродита, Кесаря и Онисифора. Подробнее.

Народные приметы

Если выпало много снега – год будет урожайным.

Если петухи в этот день рано пропели — скоро будет оттепель.

Что нельзя делать 8 декабря

Нельзя громко смеяться и веселиться.

Нельзя злословить и отказывать людям в помощи.