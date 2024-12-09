ВСУ контратаковали на Купянщине и в районе Оскола – ISW
О боях на Купянщине, а также неудачных попытках россиян штурмовать на севере Харьковщины сообщили в сводке 9 декабря в Институте изучения войны (ISW).
Аналитики уточнили, что о контратаках Сил обороны Украины рассказали российские блогеры. По их данным, украинские защитники наступали около Кучеровки, что на востоке от Купянска, а также – в районе Оскола. Тем временем подтвержденных успехов у оккупантов на этом направлении нет, хотя они и заявляли о своих очередных «победах» в этой части Харьковщины.
«Российские блогеры утверждали, что российские войска продвинулись к юго-востоку от Загрызового (юго-восточнее Купянска) и на один километр в районе Первомайского (к западу от Сватового), но ISW не нашло подтверждения этих утверждений», – отметили в ISW.
Не смогли продвинуться ВС РФ и на Харьковском направлении. Атаки в районе Высокой Яруги, Липцев и Волчанска остались безуспешными. Также, добавили в Институте изучения войны, в ВСУ сообщили, что враг стал реже бить авиабомбами на севере Харьковщины.
«Возможно потому, что российские военные сосредотачивают силы и средства на других участках линии фронта», – пишут аналитики.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, война, институт изучения войны, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 9 декабря 2024 в 07:31;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях на Купянщине, а также неудачных попытках россиян штурмовать на севере Харьковщины сообщили в сводке за 9 декабря в Институте изучения войны (ISW).".