Чутно вибух: голова громади під Харковом повідомив про збиття БпЛА

Події 16:04   18.09.2025
Вікторія Яковенко
Близько 16:00 в деяких районах Харкова було чутно вибух.

Тривогу оголосили у місті о 15:26. Моніторингові канали попереджали про загрозу БпЛА «Молния». Повідомлялось, що близько 3-4 дронів летять у напрямку Дергачів та Малої Данилівки.

Пізніше загроза вже була і для Олексіївки.

Начальник Малоданилівської громади Олександр Гололобов написав: «Не панікуємо, збили». Ймовірно, він мав на увазі вибух, який чули і харків’яни.

Нагадаємо, 16 вересня російські «герані» посеред дня атакували Харків. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив: був наліт кількох БпЛА, частину вдалося збити. Проте один таки долетів майже до центру міста. Близько 11:00 він влучив по історичній будівлі, де знаходиться Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармуніверситету. Поруч – один із найпопулярніших ринків міста, Кінний, стадіон «Металліст» і автобусна станція. Безпілотник влучив у дах будівлі. Шість працівників, які на той час були на роботі, після оголошення повітряної тривоги встигли спуститися в підвальне приміщення, відзначив мер Харкова Ігор Терехов. Обійшлося без загиблих. За даними ХОВА, постраждали четверо людей. Стан у всіх постраждалих легкий. У будівлі, по якій прийшовся «приліт», зруйнований дах і перекриття, виникла пожежа. Її оперативно загасили.

