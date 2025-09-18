Слышно взрыв: глава громады под Харьковом сообщил о сбитии БпЛА

Около 16:00 в некоторых районах Харькова был слышен взрыв.

Тревогу объявили в городе в 15:26. Мониторинговые каналы предупреждали об угрозе БпЛА «Молния». Сообщалось, что около 3-4 дронов летят в направлении Дергачей и Малой Даниловки.

Позже угроза уже была и для Алексеевки.

Начальник Малоданиловской громады Александр Гололобов написал: «Не паникуем, сбили». Вероятно, он подразумевал взрыв, который слышали и харьковчане.

Напомним, 16 сентября российские «герани» атаковали Харьков. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил: был налет нескольких БпЛА, часть удалось сбить. Однако один долетел почти до центра города. Около 11:00 он попал по историческому зданию, где находится Институт повышения квалификации специалистов фармации Национального фармуниверситета. Рядом – один из популярнейших рынков города, Конный, стадион «Металлист» и автобусная станция. Беспилотник попал в крышу здания. Шесть находившихся на работе работников после объявления воздушной тревоги успели спуститься в подвальное помещение, отметил мэр Харькова Игорь Терехов. Обошлось без погибших. По данным ХОВА, пострадали четыре человека. Состояние у всех пострадавших легкое. В здании, по которому пришелся «прилет», разрушена крыша и перекрытие, возник пожар. Ее оперативно потушили.