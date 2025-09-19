Вражеские БпЛА атаковали Харьков накануне, заявили в прокуратуре (фото)
Фото: Харьковская областная прокуратура
18 сентября пять БпЛА типа «Молния» ударили по неработающему гражданскому предприятию в Харькове.
По данным Харьковской областной прокуратуры, атака происходила в период с 16:00 до 16:20. «Прилеты» зафиксировали в Новобаварском районе.
Следователи начали досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УКУ).
Отметим, что в утренней сводке главы ХОВА Олега Синегубова данных о «прилетах» по Харькову не было.
Напомним, 18 сентября около 16:00 в некоторых районах Харькова был слышен взрыв. Мониторинговые каналы предупреждали об угрозе БпЛА «Молния». Начальник Малоданиловской громады Александр Гололобов написал: «Не паникуем, сбили». Вероятно, он подразумевал взрыв, который слышали и харьковчане.
Дата публикации материала: 19 сентября 2025 в 12:03
