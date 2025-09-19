Ворог просунувся на Харківщині – DeepState оновив мапу
Вдень 19 вересня аналітики проєкту «DeepState» поінформували про успіхи армії РФ в Куп’янському районі.
За даними осінтерів, супротивник просунувся поблизу села Кіндрашівка. Цей населений пункт знаходиться на північ від Куп’янська.
Також аналітики повідомляють про успіхи окупантів біля сіл Шандриголово та Зелена Долина Донецької області.
Нагадаємо, раніше співзасновник та аналітик проєкту «DeepState» Роман Погорілий заявив, що в Куп’янську є місцеві жителі, які допомагають їжею, провізією, а також притулком для того, щоб ворог мав більш сприятливі умови для окупації міста. А військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко різко висловився про людей, які відмовляються від евакуації та залишаються у небезпечних населених пунктах, зокрема у Куп’янську. Він назвав їх «ждунами».
