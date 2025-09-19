Live
  • Пт 19.09.2025
  • Харків  +21°С
  • USD 41.25
  • EUR 48.79

Ворог просунувся на Харківщині – DeepState оновив мапу

Фронт 13:13   19.09.2025
Вікторія Яковенко
Ворог просунувся на Харківщині – DeepState оновив мапу

Вдень 19 вересня аналітики проєкту «DeepState» поінформували про успіхи армії РФ в Куп’янському районі.

За даними осінтерів, супротивник просунувся поблизу села Кіндрашівка. Цей населений пункт знаходиться на північ від Куп’янська.

враг продвинулся возле Кондрашовки
Мапа DeepState

Також аналітики повідомляють про успіхи окупантів біля сіл Шандриголово та Зелена Долина Донецької області.

Нагадаємо, раніше співзасновник та аналітик проєкту «DeepState» Роман Погорілий заявив, що в Куп’янську є місцеві жителі, які допомагають їжею, провізією, а також притулком для того, щоб ворог мав більш сприятливі умови для окупації міста. А військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко різко висловився про людей, які відмовляються від евакуації та залишаються у небезпечних населених пунктах, зокрема у Куп’янську. Він назвав їх «ждунами».

Читайте також: РФ хоче пробратися в тил ЗСУ на півночі Харкова та біля Чугуєва – ISW

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Харківські школярі відпочили у Франції: футбол, атракціони та Па-де-Кале
Харківські школярі відпочили у Франції: футбол, атракціони та Па-де-Кале
02.09.2025, 21:24
Харків та область накриє шквальний вітер у суботу – синоптики
Харків та область накриє шквальний вітер у суботу – синоптики
19.09.2025, 14:09
Відновлення та бізнес – представниця ПРООН у Харкові про пріоритети
Відновлення та бізнес – представниця ПРООН у Харкові про пріоритети
19.09.2025, 13:36
Ворог просунувся на Харківщині – DeepState оновив мапу
Ворог просунувся на Харківщині – DeepState оновив мапу
19.09.2025, 13:13
Що дає можливість Харкову жити більш-менш спокійно, повідомив Терехов (відео)
Що дає можливість Харкову жити більш-менш спокійно, повідомив Терехов (відео)
19.09.2025, 12:55
Удар по фармуніверситету: у Терехова «є питання» щодо відновлення
Удар по фармуніверситету: у Терехова «є питання» щодо відновлення
19.09.2025, 12:39

Новини за темою:

14:32
Місцеві в Куп’янську допомагають ворогу? DeepState детально про ситуацію 📹
18:46
Росіяни продовжують спроби проникнути в Куп’янськ – DeepState (відео)
13:28
DeepState знову заявляє про просування російських військ у Куп’янську (карта)
11:21
Ворог просунувся до Куп’янська – DeepState оновив мапу
13:38
РФ просунулась на Харківщині, що зі Степовою Новоселівкою – мапа DeepState

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Ворог просунувся на Харківщині – DeepState оновив мапу»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Вересня 2025 в 13:13;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень 19 вересня аналітики проєкту «DeepState» поінформували про успіхи армії РФ в Куп’янському районі.".