Враг продвинулся на Харьковщине – DeepState обновил карту

Фронт 13:13   19.09.2025
Виктория Яковенко
Враг продвинулся на Харьковщине – DeepState обновил карту Фото: DeepState

Днем 19 сентября аналитики проекта «DeepState» проинформировали об успехах армии РФ в Купянском районе.

По данным осинтеров, противник продвинулся вблизи села Кондрашовка. Этот населенный пункт находится к северу от Купянска.

враг продвинулся возле Кондрашовки
Карта DeepState

Также аналитики сообщают об успехах оккупантов возле сел Шандриголово и Зеленая Долина в Донецкой области.

Напомним, ранее сооснователь и аналитик проекта «DeepState» Роман Погорелый заявил, что в Купянске есть местные жители, которые помогают едой, провизией, а также убежищем для того, чтобы враг имел более благоприятные условия для оккупации города. Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко резко высказался о людях, которые отказываются от эвакуации и остаются в опасных населенных пунктах, в частности в Купянске. Он назвал их «ждунами».

Читайте также: РФ хочет пробраться в тыл ВСУ на севере Харькова и возле Чугуева – ISW

Автор: Виктория Яковенко
