Враг продвинулся на Харьковщине – DeepState обновил карту
Днем 19 сентября аналитики проекта «DeepState» проинформировали об успехах армии РФ в Купянском районе.
По данным осинтеров, противник продвинулся вблизи села Кондрашовка. Этот населенный пункт находится к северу от Купянска.
Также аналитики сообщают об успехах оккупантов возле сел Шандриголово и Зеленая Долина в Донецкой области.
Напомним, ранее сооснователь и аналитик проекта «DeepState» Роман Погорелый заявил, что в Купянске есть местные жители, которые помогают едой, провизией, а также убежищем для того, чтобы враг имел более благоприятные условия для оккупации города. Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко резко высказался о людях, которые отказываются от эвакуации и остаются в опасных населенных пунктах, в частности в Купянске. Он назвал их «ждунами».
Читайте также: РФ хочет пробраться в тыл ВСУ на севере Харькова и возле Чугуева – ISW
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Враг продвинулся на Харьковщине – DeepState обновил карту»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 19 сентября 2025 в 13:13;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 19 сентября аналитики проекта «DeepState» проинформировали об успехах армии РФ в Купянском районе.".