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Автоматні черги та полонені: Kraken показав свою першу штурмову операцію

Суспільство 18:33   12.02.2023
Оксана Горун
Автоматні черги та полонені: Kraken показав свою першу штурмову операцію Фото: телеграм Kraken

Першою операцією, яку провів спецпідрозділ Kraken на Харківщині, став штурм села Вільхівка – неподалік Харкова.

Тоді 92 ОМБ наступала на Малу Рогань, наш підрозділ мав завдання штурму сусіднього населеного пункту Вільхівка. В ході штурму було знищено близько 70 одиниць живої сили противника, 3 одиниці техніки, затрофеєни КШМ та МТЛБ, а також взято в полон 27 окупантів”, – нагадали події минулої весни у телеграм-каналі спецпідрозділу ГУР Міноборони Kraken.

Воїни нагадали, що та наступальна операція дозволила розчистити дорогу між Харковом та Чугуєвом.

Визволення Вільхівки в Харківській області

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Визволення Вільхівки в Харківській області 6

Крім того, лінію фронту відсунули від Харкова, тим самим зменшивши інтенсивність артобстрілів міста.

Визволення Вільхівки в Харківській області 4

Визволення Вільхівки в Харківській області 5

Визволення Вільхівки в Харківській області 2

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • Ви читали новину: «Автоматні черги та полонені: Kraken показав свою першу штурмову операцію»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Лютого 2023 в 18:33;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Першою операцією, яку провів спецпідрозділ Kraken на Харківщині, став штурм села Вільхівка – неподалік Харкова".