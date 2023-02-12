Автоматні черги та полонені: Kraken показав свою першу штурмову операцію

Першою операцією, яку провів спецпідрозділ Kraken на Харківщині, став штурм села Вільхівка – неподалік Харкова.

“Тоді 92 ОМБ наступала на Малу Рогань, наш підрозділ мав завдання штурму сусіднього населеного пункту Вільхівка. В ході штурму було знищено близько 70 одиниць живої сили противника, 3 одиниці техніки, затрофеєни КШМ та МТЛБ, а також взято в полон 27 окупантів”, – нагадали події минулої весни у телеграм-каналі спецпідрозділу ГУР Міноборони Kraken.

Воїни нагадали, що та наступальна операція дозволила розчистити дорогу між Харковом та Чугуєвом.

Крім того, лінію фронту відсунули від Харкова, тим самим зменшивши інтенсивність артобстрілів міста.