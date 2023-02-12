Автоматні черги та полонені: Kraken показав свою першу штурмову операцію
Фото: телеграм Kraken
Першою операцією, яку провів спецпідрозділ Kraken на Харківщині, став штурм села Вільхівка – неподалік Харкова.
“Тоді 92 ОМБ наступала на Малу Рогань, наш підрозділ мав завдання штурму сусіднього населеного пункту Вільхівка. В ході штурму було знищено близько 70 одиниць живої сили противника, 3 одиниці техніки, затрофеєни КШМ та МТЛБ, а також взято в полон 27 окупантів”, – нагадали події минулої весни у телеграм-каналі спецпідрозділу ГУР Міноборони Kraken.
Воїни нагадали, що та наступальна операція дозволила розчистити дорогу між Харковом та Чугуєвом.
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Крім того, лінію фронту відсунули від Харкова, тим самим зменшивши інтенсивність артобстрілів міста.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Лютого 2023 в 18:33;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Першою операцією, яку провів спецпідрозділ Kraken на Харківщині, став штурм села Вільхівка – неподалік Харкова".