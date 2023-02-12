Автоматные очереди и пленные: Kraken показал свою первую штурмовую операцию

Первой операцией, которую провело спецподразделение Kraken на Харьковщине стал штурм села Ольховка — неподалеку от Харькова.

«Тогда 92 ОМБр наступала на Малую Рогань, наше подразделение имело задачу штурма соседнего населенного пункта Ольховка. В ходе штурма было уничтожено около 70 единиц живой силы противника, 3 единицы техники, затрофеены КШМ и МТЛБ, а также взято в плен 27 оккупантов», — напомнили события минувшей весны в телеграм-канале спецподразделения ГУР Минобороны Kraken.

Воины напомнили, что та наступательная операция позволила расчистить дорогу между Харьковом и Чугуевом.

Кроме того, линию фронта отодвинули от Харькова, тем самым уменьшив интенсивность артобстрелов города.