Автоматные очереди и пленные: Kraken показал свою первую штурмовую операцию
Фото: telegram Kraken
Первой операцией, которую провело спецподразделение Kraken на Харьковщине стал штурм села Ольховка — неподалеку от Харькова.
«Тогда 92 ОМБр наступала на Малую Рогань, наше подразделение имело задачу штурма соседнего населенного пункта Ольховка. В ходе штурма было уничтожено около 70 единиц живой силы противника, 3 единицы техники, затрофеены КШМ и МТЛБ, а также взято в плен 27 оккупантов», — напомнили события минувшей весны в телеграм-канале спецподразделения ГУР Минобороны Kraken.
Воины напомнили, что та наступательная операция позволила расчистить дорогу между Харьковом и Чугуевом.
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Кроме того, линию фронта отодвинули от Харькова, тем самым уменьшив интенсивность артобстрелов города.
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- • Дата публикации материала: 12 февраля 2023 в 18:33;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Первой операцией, которую провело спецподразделение Kraken на Харьковщине стал штурм села Ольховка — неподалеку от Харькова".