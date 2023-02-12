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Автоматные очереди и пленные: Kraken показал свою первую штурмовую операцию

Общество 18:33   12.02.2023
Оксана Горун
Автоматные очереди и пленные: Kraken показал свою первую штурмовую операцию Фото: telegram Kraken

Первой операцией, которую провело спецподразделение Kraken на Харьковщине стал штурм села Ольховка — неподалеку от Харькова.

«Тогда 92 ОМБр наступала на Малую Рогань, наше подразделение имело задачу штурма соседнего населенного пункта Ольховка. В ходе штурма было уничтожено около 70 единиц живой силы противника, 3 единицы техники, затрофеены КШМ и МТЛБ, а также взято в плен 27 оккупантов», — напомнили события минувшей весны в телеграм-канале спецподразделения ГУР Минобороны Kraken.

Воины напомнили, что та наступательная операция позволила расчистить дорогу между Харьковом и Чугуевом.

Освобождение Ольховки в Харьковской области
Фото: telegram Kraken

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Освобождение Ольховки в Харьковской области 6
Фото: telegram Kraken

Кроме того, линию фронта отодвинули от Харькова, тем самым уменьшив интенсивность артобстрелов города.

Освобождение Ольховки в Харьковской области 4
Фото: telegram Kraken
Освобождение Ольховки в Харьковской области 5
Фото: telegram Kraken
Освобождение Ольховки в Харьковской области 2
Фото: telegram Kraken
Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 февраля 2023 в 18:33;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Первой операцией, которую провело спецподразделение Kraken на Харьковщине стал штурм села Ольховка — неподалеку от Харькова".