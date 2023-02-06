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Наступление или информационная операция РФ: мнение Немичева из Kraken

Общество 21:02   06.02.2023
Елена Нагорная
Наступление или информационная операция РФ: мнение Немичева из Kraken

Начальник штаба харьковского спецподразделения ГУР Минобороны Kraken Константин Немичев призвал жителей региона не обращать внимания на рассылки в сети о якобы подготовке наступления армии РФ вроде «от знакомого, который работает в органах и уже уничтожает документы».

По словам Немичева, такие сообщения, которые в последние дни пересылают люди, — дело рук россиян.

«Скопление российских войск в Луганской области действительно есть. Но это 120 км от Харькова. Там их ждут неприятные сюрпризы в виде эшелонированной обороны. Тактика у них сейчас простая, по конспектам Жукова, забрасывать мясом позиции, но далеко так они «не поедут», — отметил он.

Немичев подчеркнул, что армия РФ не смогла захватить Украину 24 февраля с лучшими своими военными и на исправной новой технике, но сейчас ситуация совсем другая, а украинская армия — готова к сопротивлению.

«Исключите из своего информационного пространства сомнительные ресурсы, которые качают панические настроения. Ведь это пространство формирует ваше мышление. Война продолжается уже девятый год, в той или иной степени опасность всегда была рядом, но как-то каждый раз справлялись. У нас было достаточно времени научиться самоконтролю и критическому мышлению, чтобы не подхватывать каждый раз смятение и не впадать в ступор. Сфокусируйтесь лучше на помощи нашей армии», — призвал Немичев.

Ранее заместитель главы ХОВА Роман Семенуха заявил, что никакой угрозы Харькову кроме ракетных ударов на данный момент нет, а сообщения о возможном наступлении на город — спланированная информационная операция РФ.

По словам главы ХОВА Олега Синегубова, ситуация на линии соприкосновения в Харьковской области сложная, но контролируемая. Горячее всего на Купянском направлении — там наблюдается скопление вражеской техники, но признаков наступления нет.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 февраля 2023 в 21:02;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник штаба харьковского спецподразделения ГУР Минобороны Kraken Константин Немичев призвал жителей региона не обращать внимания на рассылки в сети о якобы подготовке наступления армии РФ вроде «от знакомого, который работает в органах и уже уничтожает документы».".