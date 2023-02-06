Наступ чи інформаційна операція РФ: думка Немічева з Kraken
Начальник штабу харківського спецпідрозділу ГУР Міноборони Kraken Костянтин Немічев закликав мешканців регіону не зважати на розсилки в мережі про нібито підготовку наступу армії РФ на кшталт “від знайомого, який працює в органах і вже знищує документи”.
За словами Немічева, такі повідомлення, які останніми днями пересилають люди, — справа рук росіян.
“Скупчення російських військ в Луганській області дійсно є. Але це 120 км від Харкова. Там на них чекають неприємні сюрпризи у вигляді ешелонованої оборони. Тактика в них зараз проста, по конспектах Жукова, закидувати м’ясом позиції, але далеко так вони “не поїдуть”, – зауважив він.
Немічев підкреслив, що армія РФ не змогла захопити Україну 24 лютого з найкращими своїми військовими та на справній новій техніці, зараз же ситуація зовсім інша, а українська армія готова до опору.
“Виключіть зі свого інформаційного простору сумнівні ресурси, які качають панічні настрої. Адже цей простір формує ваше мислення. Війна триває вже дев’ятий рік, у той чи іншій мірі небезпека завжди була поряд, але якось кожного разу справлялися. В нас було достатньо часу навчитися самоконтролю та критичному мисленню, щоб не підхоплювати кожного разу сум’яття та не впадати в ступор. Сфокусуйтеся краще на допомозі нашому війську”, – закликав Немічев.
Раніше заступник голови ХОВА Роман Семенуха заявив, що жодної загрози Харкову окрім ракетних ударів наразі немає, а повідомлення про можливий наступ на місто — спланована інформаційна операція РФ.
За словами голови ХОВА Олега Синєгубова, ситуація на лінії зіткнення на Харківщині складна, але контрольована. Найгарячіше на Куп’янському напрямку — там спостерігається скупчення ворожої техніки, але ознак наступу немає.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Лютого 2023 в 21:02;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник штабу харківського спецпідрозділу ГУР Міноборони Kraken Костянтин Немічев закликав мешканців регіону не зважати на розсилки в мережі про нібито підготовку наступу армії РФ на кшталт “від знайомого, який працює в органах і вже знищує документи”.".