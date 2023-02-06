Загрози наступу армії РФ на Харків немає: у ХОВА закликали не панікувати

Жодної загрози Харкову крім ракетних ударів наразі немає, а повідомлення щодо можливого наступу на місто – спланована інформаційна операція РФ.

Таку думку у розмові з “Українським Радіо Харків” висловив заступник голови ХОВА Роман Семенуха, повідомляє “Суспільне Харків”.

“Жодної загрози Харкову, окрім ракетних ударів, немає. Ситуація на фронті складна, але контрольована. Те, що відбувається істерика окремих харків’ян, бо інакше це не назвеш, нагадує їхню реакцію у березні-квітні. Я вважаю, що це ІПСО — інформаційна операція. Я вважаю, що це спланована операція країни-агресора. Її мета — посіяти паніку і змусити Генштаб змінювати думку щодо пріоритетів на напрямках відбиття агресії”, – сказав Семенуха.

За його словами, ситуація на фронті залишається складною.

“Бойові дії не затихають ні на день. Чи бачимо ми накопичення? Бачимо. Чи активізувалися воєнні дії на сході? Так. На кордонах Харківщини — ні. Накопичення в стороні окупованої Луганської області. Ознак формування угруповань з метою нового захоплення, вторгнення ми не бачимо”, – зазначив заступник голови ХОВА.

Також очільник адміністрації Куп’янського району Андрій Канашевич сказав, що ситуація на Куп’янському напрямку залишається без змін. Інформація про наступ РФ — це “вкид ворогів”.

Зазначимо, вже кілька днів поспіль Генштаб ЗСУ у зведеннях повідомляє про те, що противник зосереджує зусилля на наступальних діях на Куп’янському напрямку. Про активність противника на окремих ділянках на Куп’янському напрямку також поінформував начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що на Куп’янському напрямку точаться активні бойові дії, противник також маневрує біля кордонів Харківщини в інших локаціях.