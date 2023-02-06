На Куп’янському напрямку РФ закінчує розгортати підрозділи – Машовець

Військовий оглядач, координатор групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець повідомив, які сили противника наразі зосереджені на Куп’янському напрямку.

“Командування військ противника продовжує процес посилення бойового складу своїх угруповань “Захід” та “Центр”. Зокрема, відзначаються суттєві зміни ГВ противника на Куп’янському та Лиманському напрямках, – повідомив Машовець. – Закінчується розгортання підрозділів 2-ї мсд (мотострілецької дивізії – Ред.)” 1-й гв. ТА (гвардійської танкової армії – Ред.) на Куп’янському напрямку (район Нова Тарасівка). Противник також зосереджує на цьому напрямку додатково не менше 2 тб (танкових бригад – Ред.) та 2 мсб зі складу 26 тп (танкового полку – Ред.) 47 тд (танкової дивізії – Ред.) 1 гв. ТА”.

За інформацією координатора групи “ІС”, паралельно додаткові сили збираються й у районі Кремінної на Луганщині. Наразі угруповання, що розгорнуте на Лиманському напрямку, досягає, за його оцінками, 8,5 – 8,7 тис. осіб. Окрім того, на Луганщині формують тилові райони управління.

“З метою проведення якісного перегрупування військ, ротації о\с (особового складу – Ред.), його відпочинку, поповнення та зосередження резервів, командування військ противника проводить заходи щодо облаштування та розгортання так званих “базових” (тилових) районів рівня “армія – дивізія – бригада\полк” поза ефективною дальністю дії далекобійних засобів ураження ЗСУ. Мінімальна відстань від ЛБЗ (лінії бойового зіткнення – Ред.) – 90 км. На сьогодні противник обладнав уже 12 таких районів”, – написав Машовець.

Зазначимо, вже кілька днів поспіль Генштаб ЗСУ у зведеннях повідомляє про те, що противник зосереджує зусилля на наступальних діях на Куп’янському напрямку. Про активність противника на окремих ділянках на Куп’янському напрямку також поінформував начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що на Куп’янському напрямку точаться активні бойові дії, противник також маневрує біля кордонів Харківщини в інших локаціях.