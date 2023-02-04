Армія РФ створює активність на низці ділянок Куп’янського напрямку – Мельник
Фото: кадр із відео
Наразі ворог створює активність на окремих ділянках Куп’янського напрямку, на Слобожанському напрямку загалом ситуація залишається незмінною, пише в Telegram начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник.
“Вздовж кордону ми фіксуємо присутність певних ворожих сил, але тримаємо ситуацію під цілодобовим контролем та готові реагувати на будь-які зміни”, – запевнив Мельник.
Він також закликав жителів регіону не реагувати на анонімні повідомлення та прогнози, особливо якщо вони мають ознаки психологічної атаки.
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Нагадаємо, що 4 лютого Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00 вперше за останній час згадав Куп’янський напрямок як такий, де ворог зосереджує зусилля на веденні наступальних дій.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Лютого 2023 в 22:24;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі ворог створює активність на окремих ділянках Куп’янського напрямку, на Слобожанському напрямку загалом ситуація залишається незмінною, пише в Telegram начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник.".