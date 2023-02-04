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Армія РФ створює активність на низці ділянок Куп’янського напрямку – Мельник

Події 22:24   04.02.2023
Елена Нагорная
Армія РФ створює активність на низці ділянок Куп’янського напрямку – Мельник Фото: кадр із відео

Наразі ворог створює активність на окремих ділянках Куп’янського напрямку, на Слобожанському напрямку загалом ситуація залишається незмінною, пише в Telegram начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник.

“Вздовж кордону ми фіксуємо присутність певних ворожих сил, але тримаємо ситуацію під цілодобовим контролем та готові реагувати на будь-які зміни”, – запевнив Мельник.

Він також закликав жителів регіону не реагувати на анонімні повідомлення та прогнози, особливо якщо вони мають ознаки психологічної атаки.

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Нагадаємо, що 4 лютого Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00 вперше за останній час згадав Куп’янський напрямок як такий, де ворог зосереджує зусилля на веденні наступальних дій.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Лютого 2023 в 22:24;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі ворог створює активність на окремих ділянках Куп’янського напрямку, на Слобожанському напрямку загалом ситуація залишається незмінною, пише в Telegram начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник.".