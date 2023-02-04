Армія РФ створює активність на низці ділянок Куп’янського напрямку – Мельник

Наразі ворог створює активність на окремих ділянках Куп’янського напрямку, на Слобожанському напрямку загалом ситуація залишається незмінною, пише в Telegram начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник.

“Вздовж кордону ми фіксуємо присутність певних ворожих сил, але тримаємо ситуацію під цілодобовим контролем та готові реагувати на будь-які зміни”, – запевнив Мельник.

Він також закликав жителів регіону не реагувати на анонімні повідомлення та прогнози, особливо якщо вони мають ознаки психологічної атаки.

Нагадаємо, що 4 лютого Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00 вперше за останній час згадав Куп’янський напрямок як такий, де ворог зосереджує зусилля на веденні наступальних дій.