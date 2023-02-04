РФ зосереджує зусилля на наступальних діях на Куп’янському напрямку – Генштаб
Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00 вперше за останній час згадав Куп’янський напрямок серед таких, де ворог зосереджує зусилля на веденні наступальних дій.
“Супротивник проводить перегрупування на окремих напрямках. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дії на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках”, — йдеться у публікації.
Повідомляється, на Куп’янському напрямку армія РФ обстріляла райони населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Куп’янськ, Піщане, Кислівка та Крохмальне.
Водночас на Слобожанському напрямку обстановка залишається незмінною, ворог продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах, проте наступальних угруповань окупантів не виявлено. Обстрілів зазнали райони населених пунктів Глибоке, Зелене, Нескучне, Стариця, Вовчанськ, Чугунівка та Великий Бурлук.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Лютого 2023 в 18:23;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00 вперше за останній час згадав Куп’янський напрямок серед таких, де ворог зосереджує зусилля на веденні наступальних дій.".