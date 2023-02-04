Враг сосредотачивает усилия на наступлении на Купянском направлении — Генштаб
Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00 впервые за последнее время упомянул Купянское направление среди таких, где враг сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий.
«Противник проводит перегруппировку на отдельных направлениях. Основные усилия сосредоточивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях», — говорится в публикации.
Сообщается, что на Купянском направлении армия РФ обстреляла районы населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Купянск, Песчаное, Кисловка и Крохмальное.
В то же время на Слобожанском направлении обстановка остается неизменной, враг продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах, однако наступательных группировок оккупантов не обнаружено. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Глубокое, Зеленое, Нескучное, Старица, Волчанск, Чугуновка и Великий Бурлук.
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- • Дата публикации материала: 4 февраля 2023 в 18:23;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00 впервые за последнее время упомянул Купянское направление среди таких, где враг сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий.".