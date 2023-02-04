Синегубов: сутки без раненых от обстрелов, в Двуречной — попадание в квартиру
За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов раненых гражданских на Харьковщине нет, в то же время восемь подростков в Изюме пострадали из-за взрыва противопехотной мины «Лепесток», сообщает председатель ХОВА Олег Синегубов.
По его данным, в Купянске в результате обстрелов повреждена инфраструктура гражданского предприятия, а в поселке Двуречная вражеский снаряд попал в квартиру дома на втором этаже, также там повреждены частные дома и хозяйственные постройки.
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«На линии соприкосновения наши защитники ведут боевые действия против российских захватчиков и наносят им существенные потери. Поддерживаем ВСУ и работаем на победу!», — добавил Синегубов.
Напомним, что около 20:00 3 февраля в городе Изюм восемь подростков пострадали вследствие разрыва мины «Лепесток». Один из детей нашел боеприпас в селе Сулиговка и носил в кармане, пока не решил показать друзьям. По данным вице-мэра Изюма Владимира Мацокина, семь человек получили незначительные повреждения, а еще одна девочка — психологическую травму. С места события в местную больницу доставили пятерых детей, а позже всех восьмерых перевезли в Харьков.
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- • Дата публикации материала: 4 февраля 2023 в 09:06;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов раненых гражданских на Харьковщине нет, в то же время восемь подростков в Изюме пострадали из-за взрыва противопехотной мины «Лепесток», сообщает председатель ХОВА Олег Синегубов.".