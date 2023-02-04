Синегубов: сутки без раненых от обстрелов, в Двуречной — попадание в квартиру

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов раненых гражданских на Харьковщине нет, в то же время восемь подростков в Изюме пострадали из-за взрыва противопехотной мины «Лепесток», сообщает председатель ХОВА Олег Синегубов.

По его данным, в Купянске в результате обстрелов повреждена инфраструктура гражданского предприятия, а в поселке Двуречная вражеский снаряд попал в квартиру дома на втором этаже, также там повреждены частные дома и хозяйственные постройки.

«На линии соприкосновения наши защитники ведут боевые действия против российских захватчиков и наносят им существенные потери. Поддерживаем ВСУ и работаем на победу!», — добавил Синегубов.

Напомним, что около 20:00 3 февраля в городе Изюм восемь подростков пострадали вследствие разрыва мины «Лепесток». Один из детей нашел боеприпас в селе Сулиговка и носил в кармане, пока не решил показать друзьям. По данным вице-мэра Изюма Владимира Мацокина, семь человек получили незначительные повреждения, а еще одна девочка — психологическую травму. С места события в местную больницу доставили пятерых детей, а позже всех восьмерых перевезли в Харьков.