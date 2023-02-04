Всего было восемь подростков, один из них носил мину в кармане — заммэра Изюма
Один из подростков, раненых вследствие разрыва мины «Лепесток» в городе Изюм Харьковской области 3 февраля, нашел боеприпас в селе Сулиговка и носил в кармане, пока не решил показать друзьям.
Новые подробности сообщил в Facebook заместитель мэра Изюма Владимир Мацокин.
По его словам, всего участников происшествия было восемь — трое парней и пять девочек.
«Повреждения имеют семеро. У одной из девушек психологическая травма. Оказана первичная экстренная помощь. Сейчас всех восьмерых отправляем в Харьков», — написал Мацокин.
Ранее заместитель мэра сообщил, что в Изюмскую центральную городскую больницу доставили четырех девочек и одного парня. У всех, по его словам, незначительные повреждения.
Семеро подростков получили осколочные ранения вследствие разрыва мины в городе Изюм около 20:00 3 февраля, сообщал глава ХОВА Олег Синегубов. По его данным, трое парней и четыре девочки в возрасте от 14 до 17 лет нашли фрагмент противопехотной мины «Лепесток», один из подростков поднял его с земли и бросил рядом с другими.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Всего было восемь подростков, один из них носил мину в кармане — заммэра Изюма»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 4 февраля 2023 в 00:37;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Один из подростков, раненых вследствие разрыва мины «Лепесток» в городе Изюм Харьковской области 3 февраля, нашел боеприпас в селе Сулиговка и носил в кармане, пока не решил показать друзьям.".