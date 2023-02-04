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Всего было восемь подростков, один из них носил мину в кармане — заммэра Изюма

Происшествия 00:37   04.02.2023
Елена Нагорная
Всего было восемь подростков, один из них носил мину в кармане — заммэра Изюма

Один из подростков, раненых вследствие разрыва мины «Лепесток» в городе Изюм Харьковской области 3 февраля, нашел боеприпас в селе Сулиговка и носил в кармане, пока не решил показать друзьям.

Новые подробности сообщил в Facebook заместитель мэра Изюма Владимир Мацокин.

По его словам, всего участников происшествия было восемь — трое парней и пять девочек.

«Повреждения имеют семеро. У одной из девушек психологическая травма. Оказана первичная экстренная помощь. Сейчас всех восьмерых отправляем в Харьков», — написал Мацокин.

Ранее заместитель мэра сообщил, что в Изюмскую центральную городскую больницу доставили четырех девочек и одного парня. У всех, по его словам, незначительные повреждения.

Семеро подростков получили осколочные ранения вследствие разрыва мины в городе Изюм около 20:00 3 февраля, сообщал глава ХОВА Олег Синегубов. По его данным, трое парней и четыре девочки в возрасте от 14 до 17 лет нашли фрагмент противопехотной мины «Лепесток», один из подростков поднял его с земли и бросил рядом с другими.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 февраля 2023 в 00:37;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Один из подростков, раненых вследствие разрыва мины «Лепесток» в городе Изюм Харьковской области 3 февраля, нашел боеприпас в селе Сулиговка и носил в кармане, пока не решил показать друзьям.".