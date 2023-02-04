Загалом було вісім підлітків, один із них носив міну в кишені – віцемер Ізюма

Один із підлітків, поранених внаслідок розриву міни “Пелюстка” у місті Ізюм Харківської області 3 лютого, знайшов боєприпас у селі Сулигівка та носив у кишені, поки не вирішив показати друзям.

Нові подробиці повідомив у Facebook заступник мера Ізюма Володимир Мацокін.

За його словами, учасників події було вісім – троє хлопців та п’ять дівчат.

“Ураження мають семеро. В однієї з дівчат психологічна травма. Надана первинна екстрена допомога. Зараз всіх вісьмох відправляємо до Харкова”, – написав Мацокін.

Раніше заступник мера повідомив, що до Ізюмської центральної міської лікарні доправили чотирьох дівчат та одного хлопця. Усі, за його словами, мають незначні ушкодження.

Семеро підлітків зазнали осколкових поранень внаслідок розриву міни в місті Ізюм близько 20:00 3 лютого, повідомляв голова ХОВА Олег Синєгубов. За його даними, троє хлопців та чотири дівчини у віці від 14 до 17 років знайшли фрагмент протипіхотної міни “Пелюстка”, один із підлітків підняв його з землі та кинув поруч з іншими.