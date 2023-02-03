Синєгубов про поранення підлітків: підняв фрагмент міни і кинув поруч з іншими
Семеро підлітків постраждали внаслідок розриву міни у місті Ізюм Харківської області сьогодні близько 20:00, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
За його словами, троє хлопців та чотири дівчини віком від 14 до 17 років знайшли фрагмент протипіхотної міни “Пелюстка”.
“Один з підлітків підняв його із землі та кинув поруч з іншими. Міна здетонувала. Внаслідок вибуху всі діти отримали осколкові поранення. Їхній стан задовільний. Проте п’ятьох з них все ж було госпіталізовано в Ізюмську лікарню. Наразі їхньому життю загрози немає“, — розповів Синєгубов.
Голова ХОВА вкотре закликав мешканців Харківщини у разі виявлення підозрілих предметів у жодному разі не їх брати до рук, а одразу повідомляти у ДСНС чи поліцію.
Про надзвичайну подію раніше повідомив речник ГУ ДСНС України в Харківській області Євген Василенко.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Лютого 2023 в 21:23;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Семеро підлітків постраждали внаслідок розриву міни у місті Ізюм Харківської області сьогодні близько 20:00, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.".