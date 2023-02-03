Поднял фрагмент мины и бросил рядом с другими — Синегубов о ранении подростков

Семеро подростков пострадали вследствие разрыва мины в городе Изюм Харьковской области сегодня около 20:00, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, трое парней и четыре девочки в возрасте от 14 до 17 лет нашли фрагмент противопехотной мины «Лепесток».

«Один из подростков поднял его с земли и бросил рядом с другими. Мина сдетонировала. В результате взрыва все дети получили осколочные ранения. Их состояние удовлетворительное. Однако пятеро из них все же были госпитализированы в Изюмскую больницу. Сейчас их жизни угрозы нет», — рассказал Синегубов.

Глава ХОВА в очередной раз призвал жителей Харьковщины в случае обнаружения подозрительных предметов ни в коем случае не их брать в руки, а сразу же сообщать о находке в ГСЧС или полицию.

О чрезвычайном происшествии ранее сообщил спикер ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко.