Поднял фрагмент мины и бросил рядом с другими — Синегубов о ранении подростков
Семеро подростков пострадали вследствие разрыва мины в городе Изюм Харьковской области сегодня около 20:00, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его словам, трое парней и четыре девочки в возрасте от 14 до 17 лет нашли фрагмент противопехотной мины «Лепесток».
«Один из подростков поднял его с земли и бросил рядом с другими. Мина сдетонировала. В результате взрыва все дети получили осколочные ранения. Их состояние удовлетворительное. Однако пятеро из них все же были госпитализированы в Изюмскую больницу. Сейчас их жизни угрозы нет», — рассказал Синегубов.
Глава ХОВА в очередной раз призвал жителей Харьковщины в случае обнаружения подозрительных предметов ни в коем случае не их брать в руки, а сразу же сообщать о находке в ГСЧС или полицию.
О чрезвычайном происшествии ранее сообщил спикер ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко.
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- • Дата публикации материала: 3 февраля 2023 в 21:23;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Семеро подростков пострадали вследствие разрыва мины в городе Изюм Харьковской области сегодня около 20:00, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.".