Купянск, Волчанск, Двуречная и еще 10 населенных пунктов обстреляны — Генштаб

Районы по меньшей мере 13 населенных пунктов Харьковской области обстрелял враг в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 6:00.

На Слобожанском направлении без изменений, наступательных группировок противника не обнаружено. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Ветеринарное, Глубокое, Огурцово, Зеленое, Нескучное, Гатище и Волчанск.

На Купянском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов и артиллерии в районах населенных пунктов Новомлинск, Двуречная, Западное, Голубовка, Купянск и Кисловка.

«За прошедшие сутки противник нанес 20 авиационных и 3 ракетных удара, в частности, по гражданской инфраструктуре Харьковской и Николаевской областей, есть жертвы среди гражданского населения», — также напомнили в Генштабе.

Остается угроза российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.