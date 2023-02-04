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Купянск, Волчанск, Двуречная и еще 10 населенных пунктов обстреляны — Генштаб

Происшествия 07:33   04.02.2023
Елена Нагорная
Купянск, Волчанск, Двуречная и еще 10 населенных пунктов обстреляны — Генштаб

Районы по меньшей мере 13 населенных пунктов Харьковской области обстрелял враг в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 6:00.

На Слобожанском направлении без изменений, наступательных группировок противника не обнаружено. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Ветеринарное, Глубокое, Огурцово, Зеленое, Нескучное, Гатище и Волчанск.

На Купянском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов и артиллерии в районах населенных пунктов Новомлинск, Двуречная, Западное, Голубовка, Купянск и Кисловка.

«За прошедшие сутки противник нанес 20 авиационных и 3 ракетных удара, в частности, по гражданской инфраструктуре Харьковской и Николаевской областей, есть жертвы среди гражданского населения», — также напомнили в Генштабе.

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Остается угроза российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 13 населенных пунктов Харьковской области обстрелял враг в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 6:00.".