Купянск, Волчанск, Двуречная и еще 10 населенных пунктов обстреляны — Генштаб
Районы по меньшей мере 13 населенных пунктов Харьковской области обстрелял враг в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 6:00.
На Слобожанском направлении без изменений, наступательных группировок противника не обнаружено. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Ветеринарное, Глубокое, Огурцово, Зеленое, Нескучное, Гатище и Волчанск.
На Купянском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов и артиллерии в районах населенных пунктов Новомлинск, Двуречная, Западное, Голубовка, Купянск и Кисловка.
«За прошедшие сутки противник нанес 20 авиационных и 3 ракетных удара, в частности, по гражданской инфраструктуре Харьковской и Николаевской областей, есть жертвы среди гражданского населения», — также напомнили в Генштабе.
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Остается угроза российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.
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- • Дата публикации материала: 4 февраля 2023 в 07:33;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 13 населенных пунктов Харьковской области обстрелял враг в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 6:00.".