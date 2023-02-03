Смертельный обстрел Харьковщины: полиция сообщила, чем били по Барвенково

По информации ГУ Нацполиции в Харьковской области по городу Барвенково утром 3 февраля враг ударил ракетами С-300.

«Утром 3 февраля около 4:30 оккупанты ударили по городу Барвенково, предварительно, управляемыми зенитными ракетами С-300. В результате обстрела погибли двое мужчин 42 и 47 лет. Еще один житель дома, 70-летний местный житель, с травмами госпитализирован в больницу», – сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По информации начальника Харьковского гарнизона Сергея Мельника, удар пришелся не только по частному дому, но и по территории учебного заведения в Барвенково. Фото воронки на месте «прилета» Мельник опубликовал в telegram.

В полиции проинформировали также о последствиях других обстрелов Харьковщины. За сутки в регионе — еще четверо раненых:

2 февраля около 7 утра ранение получил 46-летний житель села Кругляковка;

в Купянской громаде ранения получили женщины 67 и 49 лет;

в Волчанске после обстрелов в больницу с травмами попала 51-летняя местная жительница.

Российские снаряды повредили во всех перечисленных громадах частные дома, хозпостройки, автомобили, а в пгт Казачья Лопань — еще и железнодорожный вокзал и торговые объекты.