Смертельный обстрел Харьковщины: полиция сообщила, чем били по Барвенково
По информации ГУ Нацполиции в Харьковской области по городу Барвенково утром 3 февраля враг ударил ракетами С-300.
«Утром 3 февраля около 4:30 оккупанты ударили по городу Барвенково, предварительно, управляемыми зенитными ракетами С-300. В результате обстрела погибли двое мужчин 42 и 47 лет. Еще один житель дома, 70-летний местный житель, с травмами госпитализирован в больницу», – сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
По информации начальника Харьковского гарнизона Сергея Мельника, удар пришелся не только по частному дому, но и по территории учебного заведения в Барвенково. Фото воронки на месте «прилета» Мельник опубликовал в telegram.
В полиции проинформировали также о последствиях других обстрелов Харьковщины. За сутки в регионе — еще четверо раненых:
2 февраля около 7 утра ранение получил 46-летний житель села Кругляковка;
в Купянской громаде ранения получили женщины 67 и 49 лет;
в Волчанске после обстрелов в больницу с травмами попала 51-летняя местная жительница.
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Российские снаряды повредили во всех перечисленных громадах частные дома, хозпостройки, автомобили, а в пгт Казачья Лопань — еще и железнодорожный вокзал и торговые объекты.
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- • Дата публикации материала: 3 февраля 2023 в 09:44;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По информации ГУ Нацполиции в Харьковской области по городу Барвенково утром 3 февраля враг ударил ракетами С-300".